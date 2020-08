Nadie es perfecto: mirá los peores defectos de cada signo

ARIES

Es tan egocéntrico que no se molesta en ponerse en otros zapatos para entender diferentes perspectivas. Aries es inmaduro y se enoja fácilmente.

TAURO

Sus necesidades siempre son más importantes que las del resto. Son aburridos y tienen poca iniciativa. No sirven para las tareas domésticas.

GÉMINIS

Se aburre rápidamente. Tiene muchas personalidades y es difícil confiar en ellos. Suele dejar las tareas incompletas.

CÁNCER

No le gustan las novedades y los cambios. Pueden ser muy directos e hirientes. No disimulan si algo no les gusta.

LEO

Ningún Leo, jamás ha admitido estar equivocado en algo. Es misión imposible que dé su brazo a torcer. Pueden ser muy egocéntricos.

VIRGO

Es muy criticador. Cambia rápidamente de decisión y es difícil comprenderlo. Tiene poca iniciativa.

LIBRA

Es manipulador, sabe qué decir y cuándo decirlo. Es muy indeciso y le custa mantener su posición. Obsesionado con el aspecto fisico propio y de los que lo rodean.

ESCORPIO

Es difícil saber que están pensando. Las pequeñas discusiones se convierten en encarnizadas batallas a su lado.

SAGITARIO

Si no está constantemente entretenido, no dejará de quejarse. Es dominante y cree que lo sabe todo.

CAPRICORNIO

Es controlador. Hace lo que hace para obtener un beneficio sin importar a quien se lleve a su paso. No sabe lo que es la espontaneidad en las relaciones.

ACUARIO

En una relación Acuario siempre es el profesor y solo se preocupa por sus sentimientos.

PISCIS

Idealiza tanto las relaciones que será muy difícil cumplir con sus expectativas. Va sólo a lo que le interesa.