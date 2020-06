Se hacen los nunca vistos: estos signo se creen mucho más de lo que son

Aries

Los regidos por Marte son claramente los más arrogantes de todos los signos, ya que en lo único que piensan es en ellos mismos, y nunca de mala manera. Su egocentrismo es tal que a veces ni se dan cuenta cuando otra persona necesita ayuda, aunque se los diga de frente y sin dejar dudas. Pueden llegar a ser muy prepotentes, una característica que muchas veces hace que los demás los dejen solos.

Sagitario

En general tienen buen humor y alegría, pero los sagitarianos pertenece a ese grupo de seres que se cree ampliamente superior al resto, más que nada por los conocimientos que van adquiriendo, y que gustan de presumir en cualquier oportunidad que tienen. Su forma de ser en general hace que muchos les pasen por alto esta molesta faceta de su personalidad, pero también pueden llegar a cansar con su pedantería.

Leo

Es casi superfluo escribir por qué los nacidos bajo el signo del león son de los más arrogantes. Su característica confianza los lleva a pensar que son superiores al resto en todo sentido, aunque nunca hayan hecho nada para sustentar esa idea. Este lado suyo se nota mucho más cuando les toca liderar un grupo de personas, ya que le darán rienda suelta a su narcisismo y se pueden llegar a poner realmente insoportables.

Escorpio

Su pasión por la vida y su poder oculto hace que a los escorpianos les sea muy fácil caer en las garras de la arrogancia. Si bien por lo general no darán muestras de estos sentimientos, ya que saben cómo presentarse ante la gente, por dentro no les cuesta sentirse mucho mejores que quienes los rodean, por más que les tengan mucho afecto.oscuro.

Tauro

Su característica terquedad lo transforma también en uno de los signos más arrogantes de todo el horóscopo. Piensan que siempre tienen la razón, y no dudan en pelearse con quién sea sólo para demostrarles su superioridad, y no les importa si están equivocados o no. Tienen una fortaleza interna muy grande, lo que hace que estos enfrentamientos puedan durar meses enteros, porque nunca dan el brazo a torcer.