¿Sos de verdad una persona sensual? Fijate qué dicen los astros de tu signo

Aries. La sensualidad forma parte de ti. Sos sumamente sensual y eso se nota: disfrutás del cortejo y se te da fácil.



Tauro. Uno de los signos más sensuales del horóscopo. Sos una persona atrevida, arriesgada y muy coqueta, sueles resaltar entre los demás si quieres conquistar a alguien.



Géminis. La sensualidad no es una cuestión que te parezca cómoda. Sos una persona tímida y te gusta mantener un perfil bajo. Sin embargo, si llegás a tener confianza con alguien podés ser la persona más sensual de todas.



Cáncer. Sos una persona amorosa, sensible y tierna. Esas características te definen, aunque sos sensual en algunas ocasiones. Todo depende de tu ánimo.



Leo. Tu sensualidad está en tu carácter fuerte y desafiante. Sos un ser muy seguro y no temes mostrarlo: ahí está tu encanto.



Virgo. La sensualidad no te incomoda, se te da naturalmente. Disfrutás al demostrarla frente a los demás y la usás como arma infalible para conquistar a quien deseas.



Libra. Aunque a veces parezca que no te gusta relacionarte con los demás o que sos una persona poco empática, solo mostrarás tu sensualidad con la persona correcta. Ser selectivo es lo tuyo.



Escorpio. Junto al signo de Tauro, las personas de Escorpio encabezan la lista de los más sensuales de horóscopo. Es natural: utilizás tu cuerpo y mente para conquistar a quién te rodea con tu sensualidad.



Sagitario. Tomás la sensualidad como todo un reto. Te gusta tener la iniciativa con las personas y mostrar lo mejor de ti. Son sensuales y muy expresivos.



Capricornio. Aunque podés parecer una persona fría, lo cierto es que esperás a la pareja correcta. Te gusta guardar tu lado más sensual para quien crees que se lo merece.



Acuario. Personas muy dulces, tiernas, amorosas e inteligentes. Tu nivel de sensualidad depende mucho de tu ánimo.



Piscis. Tu sensualidad recae en lo misteriosa que puede ser una persona de Piscis. Te gustan los retos y el cortejo es uno de tus juegos preferidos.