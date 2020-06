Se viene el frío y... mirá cómo arranca cada signo el invierno

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES . Marte en doce le va a agregar adrenalina a tu fuego ariano generando que en vos surja un impulso irrefrenable para hacer las cosas muy a tu manera. Ir por un proyecto independiente es la consigna para vos todo este mes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Con tres planetas en la casa de la comunicación, todos los canales están abiertos para que lo que digas traiga fans y seguidores. Tu palabra impacta por su fuerza. Con los otros, encuentros bautismales que te enriquecen y enriquecen a quienes te escuchan.

AMOR Y SEXO . En el amor, gimnasia emocional hasta encontrar la mejor propuesta y la mejor opción. Si ya estás en una relación, el juego, el humor y la creatividad van a ser condimentos infaltables.

EL DESAFÍO . Con Neptuno en doce, el desafío va a ser entregarte al delicado reino de lo no racional.

LA OPORTUNIDAD . Atreverte a experimentar otro tipo de movimientos en lo económico.

TU ALIADO . Sagitario te da una respuesta con significado.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con el Sol, Mercurio y Venus en la zona dos de tu rueda zodiacal, imprevistos económicos van a estar dejándote en alerta. Pero el universo va a poner a prueba tu paciencia, ya que la resolución va a llegar, pero con algunas demoras.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . La familia y los bienes inmuebles van a ser un tema en cuestión durante este mes. Especialmente hasta el 22, es importante que no te distraigas y leas bien todo documento que firmes asociado a alguna propiedad (por alquiler, por compra o por venta). Además, noticias de un familiar que vive afuera (o de alguien que es casi como un familiar).

AMOR Y SEXO . Más creatividad en el amor. Si no estás en pareja o si no es tu pareja, de todas maneras, alguien se va a encargar de mantener tus endorfinas altamente encendidas.

EL DESAFÍO . Basta con el miedo a tu propia intensidad.

LA OPORTUNIDAD . Un proyecto laboral resulta exitoso .

TU ALIADO . Alguien de tu propio signo enaltece tu valor.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES . Con la Luna en Tauro en doce y con Plutón y Saturno en ocho, te vas a estar metiendo a fondo con todo lo que está escondido en tu sótano emocional: desde tus emociones más tóxicas hasta tus talentos más inexplorados. Silencio para escuchar tu interior es la consigna.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Con mucha iniciativa e intuición, vas a estar con tu energía puesta en tu trabajo, que viene con novedades que te van a enriquecer. Hasta el 20, aún algunas demoras, pero sabé que se vislumbra un camino laboral exitoso y potente.

AMOR Y SEXO . Compromiso emocional profundo con tu pareja y aprendizajes que los van a hacer crecer a ambos. Si no estás en una relación, es tiempo primero de enamorarte de vos para que las redes del amor comiencen a tejerse.

EL DESAFÍO . Amigarte con algo del pasado .

LA OPORTUNIDAD . Con tu convicción vas a lograr concretar hasta lo más imposible.

TU ALIADO . Tauro, firme frente a lo que necesites.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES . Sintonía fina y poderosa con las personas indicadas. Alto compromiso social en todo lo que emprendas. Una puerta inesperada se abre para vos en lo laboral con una opción que te va a llevar a una cima más alta de la que podrías suponer.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Lo importante de este mes: ordenar papeles y temas legales que están pendientes de ser revisados. Vas a necesitar tener al día todas estas cuestiones. Además, un tema familiar exige que estés ahí por completo.

AMOR Y SEXO . Se van a atrever a meterse en un punto de la relación que siempre intentaron surfear. Es el momento: vas por más en el amor con tu amor. Si no estás en pareja, sabé que la persona que estás esperando también te está esperando a vos, pero no le pongas nombre ni apellido. Va a llegar quien tenga que hacerlo.

EL DESAFÍO . Abrirte a lo desconocido sin miedo.

LA OPORTUNIDAD . Llega un mensajero con el mensaje perfecto.

TU ALIADO . Acuario te acompaña en eso que te resulta difícil.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Neptuno y Marte en ocho, el requisito indispensable va a ser aclarar en finanzas conjuntas lo que está por debajo y a punto de explotar. Las cartas sobre la mesa con todos, incluso con quienes colaboran con vos en tu cotidianidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Con amigos con quienes te sentís muy afín deciden encarar un proyecto jugado que se va a ir amasando lentamente en la mente de todos pero con absoluta contundencia. Ojo con la pérdida de papeles de valor todo el mes.

AMOR Y SEXO . En tu relación de pareja vas a poder descansar y disfrutar para sacudirte de tanta exigencia y de tanta carga. Una actividad creativa juntos va a estimular el amor. Si no estás en pareja, preparate para un encuentro fortuito y sorprendente.

EL DESAFÍO . Escuchar atentamente y sin prejuicios antes de emitir opinión.

LA OPORTUNIDAD . Empezás a estudiar algo que es lo que estabas buscando desde hace rato.

TU ALIADO . Géminis conoce las causas de todo.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Marte en nueve y con Mercurio en el punto más alto de tu carta, vas a estar ordenando tus palabras de manera brillante. Exponer lo que para vos es trascendente, escribir, enseñar, transmitir y comunicar lo más escencial es algo que incluso puede traerte reconocimientos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . A partir del 12, se favorece el intercambio y todo lo compartido con otros, sobre todo temas de dinero y cuestiones legales. Vas a estar aprendiendo a pararte en el lado ganador frente a cualquier situación que decidas abordar.

AMOR Y SEXO . Se empiezan a soltar las anteojeras que te impedían ver cómo tu seducción mueve montañas. Algo de tu interior se deja ver y encanta a tu pareja y también a otras personas. Si no estás en una relación, a partir del 18 el otoño viene con sorpresa afectiva incluida.

EL DESAFÍO . Ver más allá del detalle.

LA OPORTUNIDAD . Ampliar la conciencia de quién sos.

TU ALIADO . Capricornio confía en vos.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Saturno en la zona cinco de tu rueda zodiacal, vas a estar elaborando todo lo vinculado con el tema hijos. Tengas o no tengas, a lo largo de este mes vas a estar creciendo a través de aprendizajes que te propongan ellos o creaciones que sean como hijos para vos. ¿Quizás estés pensando en la posibilidad de cambiar de residencia?

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . En tu trabajo, una acción dinámica y actividades extras van a traer mucho cansancio y, a la vez, enorme satisfacción. Todo lo que hagas va a depender absolutamente de tu propia energía, pero con gente que te sostenga y te apoye.

AMOR Y SEXO . Vas a estar descubriendo a través de tu encuentro con el otro aspectos tuyos que tenés ganas de erradicar de tu psique. Con tu amor, claridad para tomar decisiones importantes. Algo importante: no le pidas al otro cambios que vos misma no hacés.

EL DESAFÍO . Meterte a fondo en tu sombra.

LA OPORTUNIDAD . Descubrir tu fortaleza interior.

TU ALIADO . Géminis te ayuda a desentrañar una encrucijada que te tiene trabada.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES . La mejor opción de tener el Sol, Mercurio y Venus en ocho es dejar que fluya tu zona más oscura para convertirla en vehículo de transformación interior. La opción menos elevada es intentar manipular y controlar lo que sale de adentro de vos por temor a que quede al descubierto tu miedo a perder.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Vas a estar tomando decisiones laborales y económicas muy importantes vinculadas con una sociedad o con personas con quienes compartís bienes y trabajo. La recomendación es que lo hagas después del 18.

AMOR Y SEXO . Ordenar tu energía emocional con tu pareja sin ponerte en el rol de la mamá o de la salvadora es la tarea de este mes. De esa manera vas a poder ver claramente la calidad de tu relación y si estás con la persona adecuada o no.

EL DESAFÍO . No confundir potencia e intensidad con complejidad y conflicto.

LA OPORTUNIDAD . Aprovechar el poder de tu palabra para generar más conciencia.

TU ALIADO . Con Capricornio compartís una ilusión.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Saturno en tres y con la Luna en Tauro en la casa seis, tu mente va a traducir la realidad en línea directa con tu necesidad de entender y de analizar cada situación y cada experiencia. Un conocimiento transforma tu vida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Una enorme actividad vinculada con asistir a muchos otros (por trabajo o por placer). Además, amigos diferentes para una etapa nueva en la que se abren opciones laborales que no experimentaste antes. Paciencia hasta el 25.

AMOR Y SEXO . Argumentos caducos pueden impedirte valorar lo importante de la relación. Bajá de la mente al sentir y todo va a ser más potente en el amor. Ir más a fondo en el vínculo es la consigna, o soltar para abrirte a energías de más sintonía con tu vibración.

EL DESAFÍO . Desactivar tus pensamientos negativos.

LA OPORTUNIDAD . La relación con tu madre se potencia si podés comprender más algo sobre su propia historia personal.

TU ALIADO . Aries te atraviesa de pies a cabeza y te deja pensando con lo que te dice.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES . El Sol geminiano en tu casa seis y Marte en la casa tres de tu rueda zodiacal generan nuevas opciones laborales. A la vez, conocimientos, charlas o videos te van a mostrar una realidad que intuías y que ahora adquiere certeza.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Cambios en tu alimentación mejoran tu salud. A partir del 23 se ponen en orden cuestiones legales familiares que estaban desde hace mucho pendientes de ser resueltas. Eso va a traerte mucho alivio mental.

AMOR Y SEXO . Con tu amor, una cotidianidad llena de condimentos deliciosos en la que se mezclan la pasión y el estar relajadamente de "entrecasa". Si no estás en pareja, simplemente aquietá tu mente y no intentes estar en otro lado que no sea donde estás. Así va a ser fácil encontrarte para quien ya te debe estar buscando.

EL DESAFÍO . Confiar en tu intuición.

LA OPORTUNIDAD . Disfrutar de todo lo que es tu universo interno. Esto va a hacer billar tu universo en su totalidad.

TU ALIADO . Piscis te comprende, te conoce y te sabe.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Si escuchás tu intuición, definitivamente se van a abrir las puertas que necesitás para generar más ganancias. Saturno en tu signo ya está marcando el inicio de un nuevo ciclo de experiencias. Este planeta te va a obligar a ir despacio para que escuches su sabiduría y la implementes en tu vida.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Observan tu manera tan particular de expresarte en lo tuyo y te convocan para una salida y una exposición repentina y exitosa. Reconocimientos anhelados llegan de la mano de proyectos que encares.

AMOR Y SEXO . Se repara tu circuito emocional. Charlas de enorme importancia marcan el inicio de una nueva etapa afectiva con tu pareja. Estés o no en una relación, lo repentino aparece y te lleva por un camino en el amor que nunca exploraste.

EL DESAFÍO . No abandonar antes de que te sea posible entender.

LA OPORTUNIDAD . En tu trabajo, confiá en lo que se presenta, va a ser exitoso.

TU ALIADO . Libra te da su protección.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Marte y Neptuno en la primera casa de tu rueda zodiacal, vas a estar haciendo un trabajo profundo con tu yo más profundo. Con enorme valor, te vas a zambullir en tu intimidad más escondida, desde donde te vas a poner en contacto con tu poder personal más absoluto.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Excelente momento para escribir, para publicar, para dar charlas, para comunicar tus ideas y lo que sale de lo más genuino de tu creatividad y tu intuición. Si tenés un proyecto creativo en gestión, es el momento de darlo a conocer.

AMOR Y SEXO . Hasta el 20, pruebas que van a dar cuenta de todo lo que aprendiste en el amor con tus propias experiencias personales. A partir de allí, un encuentro sorpresivo y sorprendente va a cambiar radicalmente tu panorama afectivo potenciando un intercambio amoroso muy estimulante.

EL DESAFÍO . Darles fin a relaciones tóxicas.

LA OPORTUNIDAD . Una tarea en equipo que venís encarando da frutos extraordinarios.

TU ALIADO . Leo busca tu sabiduría.