El signo por donde va la Luna: la energía que afecta nuestra rutina diaria

Por Clara Gualano

Desde mis épocas de estudiante de astrología siempre tuve mucho feeling con la energía lunar. Y es que apenas nos volvemos un poco más consciente del tiempo cíclico y de las rítmicas estelares, la Luna es lo primero que se siente: en el cuerpo, en las emociones, en los mecanismos de defensa que armamos y desarmamos. ¿Por qué? Por varias razones. Por empezar, todos sabemos acerca de las fases de la Luna y quien más quien menos, todos detectamos cierta influencia que va desde las alteraciones emocionales en Luna llena, hasta cierto “retraimiento” propio de la Luna nueva. Sentir lo que pasa en cada una de las cuatro fases (y también las intermedias, como la “gibosa creciente/menguante”, por ejemplo) es el primer paso, pero no el tema principal de esta nota.

La luna y el zodíaco

Desde el punto de vista astrológico hay otro calendario de suma importancia: el signo por el que va la Luna. Así como el Sol hace su recorrido de un grado por día y al cabo de un año pasó por toda la rueda zodiacal (en abril, Aries; en mayo, Tauro, etc.), la Luna hace su propio recorrido por la órbita alrededor de la Tierra, ¡pero es mucho más rápida! Cada dos días y medio cambia de signo, por lo que, si hoy ingresa a Géminis, luego de ese tiempo ya andará por el que le sigue: Cáncer.

¿Cómo me doy cuenta el signo por donde va la Luna?

Si cambia cada dos días y medio, aproximadamente, y los signos son 12, entonces, a los 28 días, completado el ciclo, vuelve al punto inicial. Como alguna vez me lo dijeron a mí, yo lo transmito a mis alumnos y a todo aquel interesado o interesada: aprendan a ir sabiendo en qué signo está la Luna y observen con cómo se sienten. Las mujeres, además, podemos leer los cambios bajo el cristal de nuestro ciclo menstrual (¡plus!), también de 28 días. Los ciclos hormonales, de humor, de biorritmo, están intrínsecamente ligados a las funciones psicológicas lunares que en una carta natal se ven como la madre, el cuerpo, el nido, el hogar, los hábitos que nos dan seguridad interior y las formas de crianza.

Luna y rutina.

Hay muchas páginas disponibles en Internet que nos brindan la información de por dónde van los planetas. La que más utilizo es astro.com, la página de la famosa astróloga inglesa Liz Green. En la sección “Posiciones actuales de los planetas” observamos el simbolito de la luna y decodificamos el símbolo de al lado.

Si esto representa mucha dificultad, en librerías especializadas en espiritualidad se pueden encontrar una variedad de agendas, una de ellas es la agenda “Amuleto”, y calendarios que brindan esta información día por día.

De lo general a lo particular

Como decíamos antes, es importante observar cómo nos sentimos frente a los cambios lunares, ya que no a todas nos afectan igual. Y también podemos intentar observar sutilmente el clima general del ambiente, cómo se encuentran los otros, si se percibe un entorno áspero y violento, o todo lo contrario. Este “clima energético” por supuesto que no depende del factor lunar solamente, pero sí es un condimento más. Si a esto le sumamos la fase lunar, también tendremos más idea. Por ejemplo, al momento de escribir esta nota, hay una Luna en Capricornio en fase menguante, por lo que todo conducirá al retraimiento, al ahorro de recursos, a la responsabilidad, al límite y a no hacer “grandes derroches energéticos”. Al mismo tiempo, en mi caso particular, una vez que comprendí que durante las lunas llenas en Escorpio coincidentes con mi período menstrual sangraba mucho más que en otras, dejé de preocuparme tanto al respecto. ¿Sirve conocer la cualidad de cada luna? ¡Claro! Si queremos profundizar, hasta podemos llevar un cuaderno de notas con cuatro columnas: Fase lunar / signo lunar / fase del ciclo menstrual / ¿cómo me siento?

Ahora vamos luna por luna. Esto es solo una guía general a la energía que se desata en cada momento, y se puede usar como base para propiciar determinadas actividades por sobre otras. Algunas somos más lunares que otras, y lo sentiremos mucho más en el cuerpo. Si sos de Cáncer en Sol, Luna o Ascendente, no te va a costar nada conectar con este tema.

Aries

Si la Luna está en el signo del carnero, habrá muchas chispas de fuego en el aire. Tendremos un clima de acción, movimiento, iniciativa e individualismo. Es un día excelente para iniciar cosas, para empezar con el pie derecho cursos, proyectos, negocios. Es la etapa Big Bang (símil Luna nueva, la de los inicios). Son días en los que tenemos el cuerpo cargado de energía y podemos hacer todo a la vez, puede reinar la impaciencia, el autoritarismo o cierto clima de violencia. Se recomienda la práctica deportiva y el aire libre para descargar a tierra los excesos del fuego.

Tauro

Una Luna de mucho placer y sensualidad. Todos los temas de la materia cobran relevancia, tanto las necesidades básicas de alimentación y descanso, como también temas financieros. Quizá nos veamos tentadas a vivir las cuestiones del cuerpo en toda su plenitud: comer rico, tener encuentros sexuales intensos, observar el manejo de la energía corporal para regular mejor fatiga/descanso. Nada de palabreríos con esta luna, todo materia y meditación: ¡tierra! ¿Ahorro? ¿Gasto mucho? ¿Compro de más o de menos? En el clima general suele percibirse cierta inercia o pesadez para encarar la rutina.

Géminis

Es una de las lunas que propician los encuentros sociales, el parloteo, el ir y venir de la información: de lo interesante al chusmerío vacuo. Hay que relajarse y dejarse llevar por el movimiento del mundo mental sin sobrecargarse. Juegos, cursos, movimientos, traslados, mudanzas, estudios y reuniones están muy bien para este día. La energía es liviana, juvenil (infantil) y poco seria. Para hacer venta por redes sociales, son días ideales. Cuidado con el insomnio.

Cáncer

“Las pastas de los domingos en familia” es una imagen adecuada para los días de Luna en Cáncer. Todo invita a estar al calor del hogar, hacer tribu, fogón, comida caliente, revivir la memoria, hacer raíz. Puede ser un clima de cierta introversión, que invita a hablar de temas íntimos y personales, a abrir el corazón y el plexo solar. Si hay mucho “mecanismo defensivo” en las personas, ya sabemos por qué es: el cangrejo se mete hacia adentro porque está ultra sensible. Días para sanar y para poner en práctica los gestos de amor cotidiano.

Leo

Vuelan las plumas de los pavos reales; se agitan las alas de la mariposa y la cabellera del león. Días para manifestar y expresar nuestra originalidad humana única al resto de la comunidad. La energía pide salida hacia afuera: puede ser mediante el arte o el histrionismo nuestro de cada día. Tiempo de re acomodar la imagen personal. Salidas, festejos, alegrías y soltura, siguiendo el pulso de la primavera (símil Luna creciente).

Virgo

Estos son los días que los astrólogos decimos “de orden”. Un poco aburridos pero necesarios para re acomodar las piezas interiores y exteriores. Desde limpiar la casa hasta liquidar trámites pendientes, cuestiones de salud y estudios. Todo lo que implique capacidad de análisis y laboriosidad está amparado por esta Luna, también, como la Luna en Cáncer, introvertida. Es un símil Luna menguante, depuraciones y limpiezas orgánicas y psíquicas. Si querés hacer una “limpia energética” en tu casa, es el momento.

Libra

Días que oscilan entre la voluntad de armonía y el miedo al desequilibrio. Muchas veces en estos días se polarizan las discusiones y las diferencias entre las personas, haciéndonos ver el otro lado de las cosas. La belleza, el arte y las manifestaciones culturales están listas para ser admiradas o producidas. Crear es imperioso en estos días, ponerle un toque de color, forma y sello personal a todo lo que hacemos. Días para tratar asuntos de la justicia y para darle, como dice el proverbio "a cada quién su santo", regulando la energía para no irnos del eje.

Escorpio

Intensidad emocional que puede llevarnos a la compulsión, a la ansiedad, o a una verborragia en la que queremos decir todo lo que tenemos atragantado. Luchas de poder, competencia, envidias, negatividad, puede ser el clima general vibrando bajo. Pero también son excelentes días para hacer terapia, para ser honestos con nuestros sentimientos, para no temer a enfrentarnos a nuestros miedos y demonios interiores. Encuentros sexuales pueden triplicar su intensidad (también pueden derivar en peleas). Símil Luna menguante: depurativa.

Sagitario

Luna para poner la carne al asador y manifestar el ser con alegría, entusiasmo y una dirección clara. Nada de dudas, confianza pura y coraje. La generosidad en cada gesto es la clave del día, es la llave que abre el cofre de la abundancia. Es buen día para planificar actividades, salir, hacer deporte y lanzar proyectos. Entusiasmo en el aire, el riesgo es cierto mandoneo o autoritarismo. Luna en etapa de expansión, símil cuarto creciente.

Capricornio

La Luna más constructiva, más laboriosa, más concentrada y sacrificada. ¡Qué aburrimiento! Te querés relajar y no podés, algo que pide ocuparte, resolver. Bueno, en los días de luna en Capri, seguro terminás ese trabajo que dejaste a medio hacer. Todo se cristaliza, los mundos emocionales estarán un poco más fríos y detenidos, congelados. Tal vez, incluso haya muchas defensas y los otros no nos dejen entrar en su interior, hay un clima de formalidad y sobre adaptación en el aire, quizá un poco de pesadumbre.

Acuario

¡Días de locura y sinrazón! Para sacar nuestras partes escondidas e irracionales, para reaccionar distinto, para cambiar desde el color de pelo hasta los gestos habituales. El mandato es: romper con la rutina. Si algo nos pide esta luna es que resolvamos las situaciones que se nos vayan presentando en el día con creatividad y originalidad, tratando de no ajustarnos a los moldes preestablecidos. La energía debe estar fluida, aérea y volátil. Estos son los días en los cuales convocas a una reunión en tu casa, se llena de gente y todos la pasan genial, porque hay una necesidad de estar en grupo –tal vez, de lo contrario, estaremos colgadas de las redes sociales en busca de interacción-.

Piscis

La fantasía, los sueños y la intuición están en sus días de esplendor cuando hay Luna en Piscis. También los excesos, las drogas o todos los mecanismos de evasión que la sociedad ofrece para generar una desconexión forzada. Quizá podemos estar más susceptibles a los engaños o a las manipulaciones, pero no será así si hacemos contacto con los que nos está diciendo nuestra percepción sutil. Tendremos más sueños, estaremos más creativos y también más empáticos con el mundo que nos rodea. Esto, a algunas personas (aunque parezca paradójico) las pone más agresivas, porque “sienten más” y no saben cómo manejarlo. ¿Soñando despierta con una realidad mejor? Seguro estamos con Luna en Piscis.