La posta para este finde largo: mirá cómo te irá según tu signo

Este fin de semana, que será largo por el feriado nacional del lunes 15 de junio, vendrá cargado de momentos y sensaciones para los distintos signos del zodíaco.

Como no podía ser de otra manera, los astros tienen preparados diferentes menús para las personas según su signo.

Aries

Este fin de semana analizarás realizar cambios en tu vida laboral y amorosa, ten en cuenta que tu signo atraviesa por una etapa de reinventarse y empezar a dejar a un lado las indecisiones y saber qué requiere para tener el éxito anhelado. Disfrutarás durante tres días de estar en compañía de tu familia y amigos. Tendrás un viernes de mucho trabajo y revisión de documentos personales como la licencia o el Seguro Social. Trata de no confiar mucho en las personas que realizan un trabajo para ti, siempre supervisa y orienta a los demás para que sean más eficientes. Realizas planes para una reunión con gente cercana este domingo. Recibirás un dinero inesperado por un bono. Ya no dudes tanto de tu pareja, sí te quiere y es hora de formar una familia. Gozas de un golpe de suerte con los números 03 y 29.

Tauro

Durante este viernes estarás con algo de prisa para sacar adelante todos tus pendientes, ya sea laborales o de escuela, pues te urge ponerte al día. Debes entender que a tu signo le da por dejar todo para el último momento, y esto se debe a que tu elemento es la tierra, por ello será importante que organices bien tu tiempo y te esfuerces en cumplir todas las metas que te propongas; recuerda que la clave del éxito es la perseverancia. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 00 y 34. Además, este fin de semana te sentirás con la motivación para volver a hacer ejercicio y ponerte en forma para los próximos meses. Ya no seas tan intenso en tu carácter, trata de controlar tus emociones y busca la razón, pues a veces dices o haces cosas sin pensar y hieres a las personas de tu entorno.

Géminis

Tres días estarás en festejos y regalos sorpresa por tu cumpleaños gracias a que tu signo es el más carismático del Zodíaco y esto te convierte en el centro de atención de tus seres queridos. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, enfócate en cumplir tu labor para que tu desempeño hable por ti. Este viernes arreglarás un asunto legal que venías arrastrando desde el pasado y saldrá a tu favor. Entre tanta fiesta y reunión será importante que te cuides de problemas de estómago e intestino, recuerda que somos lo que comemos, así que debes llevar una dieta más balanceada. Ya no busques a ese amor que no era para ti, recuerda que como buen Géminis debes tener en cuenta tu valor como persona y entender que ya vendrá a ti un amor más compatible con tu signo. Recibes un dinero extra con los números 01 y 28.

Cáncer

Arreglarás tu vida amorosa este fin de semana y tomarás decisiones importantes para avanzar en tu vida personal. Ten presente que el elemento de tu signo es el agua y eso provoca que siempre te encuentres muy sensible en las relaciones de pareja, pero si esa persona que estaba a tu lado en realidad ya no es para ti, es mejor cerrar ese capítulo y estar un tiempo solo. Aprovechas el tiempo y depuras artículos en tu habitación para permitir que las energías positivas fluyan. Durante tres días tendrás mucha suerte en cuestión de dinero extra con los números 00 y 35. Te invitan a una reunión con tu familia; aunque tengas muchas ocupaciones, es importante que les dediques tiempo. Recibes un regalo inesperado. Te invitan a tomar un trabajo los sábados; acéptalo, que te servirá para tener un dinerito extra.

Leo

Acudes este viernes a juntas y reuniones con tus gerentes y jefes para discutir cambios y nuevos proyectos en la empresa, así que trata de vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que te rodee la buena suerte en estos días, y recuerda que no debes tomar decisiones precipitadas que puedan afectar tu trabajo. Este fin de semana será ideal para que estés con la familia arreglando tu casa, aprovechen el tiempo de convivencia juntos. Te regalan una mascota que alegrará tu vida. Ten presente que el elemento de tu signo es el fuego y eso hace que siempre tu cuerpo te pida hacer ejercicio pero de preferencia al aire libre si es que ya puedes salir al campo para rodearte de la naturaleza, esto te ayudará a que tus energías positivas crezcan más. Tienes un golpe de suerte con los números 09 y 21.

Virgo

Estarás un poco cansado este viernes y sientes que la energía de tu trabajo es muy pesada, por eso analizas cambiarte a un proyecto laboral con mejores personas a tu alrededor a fin de alcanzar la salud mental. Tomas un curso de diseño gráfico o administración de empresas los fines de semana. Sabrás de un problema familiar y darás mucho apoyo emocional. Un amor del pasado te busca pero sólo para tener sexo, recuerda que tu energía es muy fuerte. No tengas miedo a lo que dicen de ti, sé fuerte y sigue con tu condición de vida. Estos tres días tendrás mucha suerte en cuestiones de juegos de azar, así que trata de jugar los números 03 y 28, y te llegará un dinero extra. Evita prestar dinero, recuerda que tu signo siempre tiene problemas para que se lo regresen. Cambias tu celular por uno más reciente.

Libra

Muchas alegrías y buenas noticias llegarán a ti este fin de semana gracias a que estás en tu mejor etapa y más porque te sientes enamorado; debes entender que el amor se da en el momento indicado y a ti te llegó, así que trata de no autosabotearte y disfruta de la felicidad. Este viernes estarás con amigos en una cena junto con tu pareja. Recibes un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Estos tres días tendrás la suerte de tu lado y más con los números 04 y 33. Sigue con la dieta, pero olvídate por el momento de hacerte una cirugía estética, recuerda que lo natural es mejor, así que opta por el ejercicio, eso te mantendrá en forma . Analizas comprar una casa o mudarte cerca de tu trabajo, eso te permitirá tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión para salir de vacaciones en agosto.

Escorpión

Llegó el momento para que actives tus buenas energías, así que este fin de semana intenta retomar todas tus actividades de trabajo y estudio que tenías pendiente. Te piden prestado, pero trata de negarte para que no te roben la suerte. Sigue con el ejercicio y la dieta a fin de que estas vacaciones en la playa te veas de lo mejor. Ten cuidado con las pérdidas y robos en la calle. Piensas en hacer negocios los fines de semana, ten en cuenta que tu signo siempre busca la estabilidad económica y éste es el momento de iniciar, pero dale continuidad a todo lo que realices. Un amor nuevo del signo de Aries o Géminis te buscará y será muy compatible contigo. Este domingo salte a convivir con la naturaleza, eso permitirá que tu energía positiva esté más fuerte cada día. Tus números de la suerte son 06 y 29.

Sagitario

Enfrentarás muchas presiones en tu trabajo este viernes, las energías de tu signo estarán muy revueltas, así que trata de no meterte en chismes y no platiques nada de tu vida personal ni cargues problemas ajenos. Recuerdas a un amor del pasado y te pones melancólico por la forma en que terminaron; es mejor buscarlo y quedar en paz. Tendrás un día muy especial este sábado, vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo espiritual, por eso te recomiendo que cargues algo de plata y te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa para acrecentar la abundancia en tu vida. Cuida a tu padre porque estará un poco enfermo, así que no lo descuides. Los que están en busca de una pareja, este fin de semana conocerán a personas muy compatibles del signo de Leo o Acuario. Tus números de la suerte son 13 y 28.

Capricornio

Será de suerte este viernes para ti en lo económico y te ofrecerán empleo en una empresa internacional, así que no lo pienses y busca siempre tu bienestar en todos los sentidos. En el amor trata de no pelear con tu ex pareja, tu carácter es muy fuerte y rencoroso, pero sólo te haces daño; es mejor quedar en paz. Tu signo es muy acelerado, quiere todo de prisa, y eso hace que cometas errores en tu trabajo o escuela, así que trata de hacer todo con más dedicación. Cuídate de problemas de riñón o una infección de transmisión sexual, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 46. Ya no seas indeciso sobre lo que quieres estudiar, lo mejor para ti son las relaciones internacionales o el comercio exterior. Al Capricornio le gusta mucho salir de viaje y conocer personas importantes.

Acuario

Inician tres días de buena suerte para tu signo, sobre todo en el amor, recuerda que a tu signo le sienta bien vivir una relación amorosa, y este fin de semana estarás con alguien que te hará sentir de lo mejor. Intenta pagar deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en el futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Eres muy carismático y eso hace que siempre te inviten a reuniones. Compras ropa o cambias tu look. Trata de salir el sábado a tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo se enamora de ti, es del signo de Escorpión o Aries, pero trata de aclarar la situación y no juegues con sus sentimientos. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 33, juégalos el domingo.

Piscis

Estarás muy positivo este viernes y con toda la energía para salir adelante, tu signo siempre luchará por ser el mejor en todo, en especial en el trabajo, así que trata de tomar un curso de especialización los fines de semana. Te invitan a salir de viaje en los próximos días por un proyecto nuevo de trabajo. Trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, así que ten calma en tus relaciones amorosas. Recuerda escuchar los consejos de tus padres porque ellos siempre querrán lo mejor para ti. En este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino, es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 05 y 44. Trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.