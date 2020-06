Cerrá los ojos y relajate: estos signos son los que mejor te van a...

Mirá cuáles son los signos que mejor besan.

Aries

No son tímidos en absoluto, no te sorprendas si te besan sin previo aviso. Les gusta sorprender y tomar la iniciativa. Es uno de los signos más calientes del zodiaco y no en vano que su elemento sea el fuego.

Tauro

Aunque parezca frío, este signo es uno de los que más quieren que su pareja se sienta bien. Consideran cada detalle, cada signo, cada palabra y caricia, por lo que llevan el beso a otro nivel.

Cáncer

Para este signo, besarse es significativo. Por eso es muy cariñoso y detallista. Les gusta hacer que sus parejas se sientan felices y amadas.

Escorpio

No le teme a nada y siempre es audaz, atrevido y dispuesto a probar cosas nuevas. Esto los hace apasionados y creativos, lo que puede sorprender a la hora del beso.

Piscis

Son callados, pero muy apasionados. Esto mantiene a los piscianos siempre al acecho y hace que la persona con ellos se sienta satisfecha.