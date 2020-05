Ah, el amor, el amor: cada signo lo demuestra de una manera distinta

ARIES: es uno de los signos más llamativos porque suelen ser personas extrovertidas y confiadas. No solo les gusta tomar la iniciativa sino que también disfrutan la persecución. Es raro que Aries mantenga en secreto a su pareja se siente atraído.

TAURO: tienden a permanecer en su lugar. Si no fuera por Venus, el planeta que representa el amor, el romance, la belleza, entre otras cosas, el registro de amor de Tauro sería bastante escaso. Los taurinos han afinado sus sentidos, por lo que si encuentran a alguien que les interese, habrá signos reveladores.

GÉMINIS: por naturaleza son dualistas, si un géminis está empezando a enamorarse de alguien, las cosas pueden volverse confusas. Uno de los gemelos Géminis será real hacia ti, mientras que el otro estará frío.

CÁNCER: aman nutrir, por lo que sabrás si siente amor porque intentarán alimentarte y colmarte de afecto y regalos. Les interesa asegurarse que su pareja esté cómoda.

LEO: es un signo de fuego que hace todo lo posible. No es de extrañar que no sea del tipo sutil. La seducción va por los grandes gestos y atenciones. La demostración de afecto en público no es ningún problema.

VIRGO: su estado de atracción es bastante moderado porque usualmente te están estudiando. No les gusta ser molestos. Cuando realmente te quieren llegarán a hacer pequeños favores sin que te lo preguntes.

LIBRA: amar es uno de los aspectos básicos en su vida. No guardan nada en secreto si te están enamorando. Pueden actuar tímidamente pero no tiene problema de hacer el primer movimiento. Compartirán con los demás lo increíble que creen que eres.

ESCORPIO: son reservados y pero cuando encuentra a alguien a quien no pueden resistir, lo sentirás.

SAGITARIO: es el signo que más valora su libertad, siempre están en movimientos y ocupados. Es posible que ni te des cuenta que le gustas de inmediato.

CAPRICORNIO: son conocidos por ser reservados y disciplinados. Todo es trabajo para ellos, por eso cuando están con alguien es porque se encuentran en su carrera.

ACUARIO: sabrás que le gustas cuando te hagan parte de su mundo. Suele tener un gran círculo de amigos y sienten cosas por vos te presentará con ellos.

PISCIS: los románticos por naturaleza, se revelan ante el otro cuando se vuelven increíblemente consistentes contigo.