¡Rencorosos! A estos signos lo que más les cuesta es perdonar

Tauro

Es el signo más terco del zodiaco. No conviene ofenderlos porque nunca lo perdonarán. Una persona de este signo puede que quiera aceptar las disculpas pero le costará. Probablemente, no confíe nuevamente en esa persona que lo hirió.

Leo

Es un signo complicado, ya que puede ser muy malvado. No perdonará el sufrimiento y podría llegar a hacer pasar un muy mal momento a la persona que se lo hizo. Esto se debe a que tiene miedo a mostrar lo herido que está. Cuando un leonino es defraudado es casi imposible que perdone.

Libra

Las personas de este signo nunca perdonarán porque probablemente te haya evitado tanto que no podrás tener la oportunidad de pedir perdón. Los librianos son implacables para cortar de su vida a quienes lo hirieron. No hay nadie tan tajante en el zodiaco como este signo. No olvidan los errores de los demás.