¡Se los lleva el diablo!: estos son los signos con peor humor

Aries

Es el signo más explosivo del zodiaco. Además, son dominantes, autoritarios y dejan poco lugar al sentido del humor. Si hay alguien que no ejecuta sus órdenes, se enoja y no tolera a quienes vayan en su contra. No permite que lo cuestionen aunque esté equivocado.

Ellos se preocupan mucho por su imagen y lo que piensa el otro sobre ellos. Por eso cuando el mal humor los ataca, bajan sus ánimos y se alejan.

Cáncer

Normalmente son cariñosos y protectores, pero tienden a ser personas bastante sensibles y con un estado de ánimo cambiante. Se comportan impulsivamente cuando les dices o haces algo que no les agrada y reaccionan de forma visceral.

Virgo

Son pacientes, tranquilos y con alto sentido de la responsabilidad. Al ser perfeccionistas nunca están de acuerdo con el resultado porque consideran que siempre se puede mejorar, esto les causará mucho estrés haciéndolos explotar en cualquier momento. En estos momentos, Acuario necesita espacio. Pero no alejarse de todos sino que dar un paseo en el parque, o lugares donde la gente se reúne.

Acuario

Normalmente son personas tranquilas, pacíficas y con buen manejo de sus emociones, sin embargo, pueden ser temperamentales cuando su mente está trabajando a marchas forzadas