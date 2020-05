El segundo agite de los conductores argentinos que protagonizaron un “incómodo” momento al aire

Sandra Borghi y José Antonio “Pepe” Vidal protagonizaron otro “agite” al término de su programa “Está pasando”, en el canal TN.

En esta ocasión, Sandra le pidió una respuesta a Pepe Vidal, pero él solo miró su reloj y fue cuando ella estalló y le pidió que la respetara.

Antes del término del programa Borghi dijo: “Nos tenemos que ir, pero antes te quiero decir que yo no he podido dormir, no la estoy pasando bien”; la respuesta de Pepe fue mirar su reloj, y ella siguió: “te pido que me respetes, te pido que me respetes, la gente me pregunta, que si es cierto o que no. Falta un minuto, yo estoy controlando el reloj, no sos solo un reloj en mi vida”.

Todavía con los segundo necesarios, terminó: “te estoy diciendo que no puedo dormir de noche, que no la estoy pasando bien; solo quiero saber si va a haber algún momento vamos a poder hablar de esto”.

Vidal atónito, y a la vez con un gesto de gracia en su cara, respondió la clásica respuesta que pasó en el primer episodio: “Títulos”.

En las redes sociales Sandra siempre lo trata como "papucho" a Vidal y sube diariamente historias con él.