La cuarentena no termina, y algunos signos la llevan mejor que otros: ¿sos uno de ellos?

Aries

Las personas de Aries si son de los que padecen el encierro, puede que no sepan lo que quieren pero lo quieren ya. Y no es estar encerrados. Tienen una gran energía y ya hicieron todo lo que podían hacer y están aburridos. Los enojos y el mal humor puede diario, hay que tenerles paciencia.

Tauro

Las personas de Tauro están cómodas en sus casas. Tienen todo el aspecto económico controlado y mientras tengan una buena serie para mirar y un pote de helado para comer son los más felices.

Géminis

Bipolares sin dudas. De esas personas que hoy dicen “hay que respetar la cuarentena”, al otro día “no aguanto más”. Se aburren fácil y necesitan todo, hacer deportes, leer, cocinar, ir a trabajar, caminar, los amigos. Sin embargo, se adaptan con facilidad. Encontrarán que las charlas por zoom o hablar con un vecino desde el balcón los tranquiliza.

Cáncer

Las personas de Cáncer aman estar en sus casas y sin dudas la están pasando bárbaro. Gracias a su tranquilidad, sensibilidad y protección disfrutan más que nadie estar seguros en su refugio. Además, ocuparán el tiempo en cocinar, restaurar el mueble que heredaron de la abuela o un buen libro.

Leo

Las personas de Leo necesitan sociabilizar, no soportan estar solas o sentirse atrapadas. Son los primeros que intentarán de cualquier manera hablar con alguien desde las redes sociales hasta el balcón con un desconocido. Cuentan las horas para volver a los parques y a las fiestas.

Virgo

El tiempo siempre es importante por eso la rutina se hace y se respeta. Ducha, desayuno, yoga, ducha y a trabajar. Los estructurados que se lavarán las manos cada 15 minutos y que tendrán la casa impecable. Si la casa está en orden se vuelve a ordenar.

Libra

El equilibrio es lo más importante para Libra y aunque el mundo explote ellos van a encontrar la manera de poder volver a su eje y gastar sus energías en algo positivo para no estallar. Entiende que lo más saludable es quedarse en casa y lo respeta pero tiene un límite.

Escorpio

Las personas de Escorpio son los más emocionales del zodiaco y están a punto de explotar. El sexo es su hobby permanente, si vive con su pareja prepárense y si no usará todas las apps para comunicarse con sus ex parejas. Mirar alguna serie de suspenso o una película de terror puede ayudar en estos momentos.

Sagitario

Le encanta pensar en el futuro pero la incertidumbre de estar encerrado lo tiene fuera de foco. Es una de las personas más optimistas pero no poder vivir al máximo cada día lo puede llevar a estar impacientes e inquieto.

Capricornio

En sus casas no están de vacaciones, siguen trabajando. Son personas muy responsables y adictas al trabajo. La casa y toda la familia tendrán reglas claras y se encargará de que todos cumplan con ellas. La tranquilidad y la calma son los momentos que aman y los buscarán siempre luego de terminar con la tarea diaria.

Acuario

Rebelde por naturaleza, no le gusta para nada acatar órdenes y son muy inquietos y cambiantes. Estar encerrados no es el mejor lugar, les puede generar altos niveles de ansiedad e inestabilidad. Si bien son muy sociables no es la distancia social lo que más les afecta. Acuario necesita tener su espacio y se moverá como un pez por el agua con las apps.

Piscis

Al ser personas tan sensibles, serán las primeras en ir a hacerle las compras a los vecinos que no puedan. El encierro los puede llevar a un estado de inestabilidad emocional complicado, incluso pueden llegar a somatizar los síntomas del virus. El encierro no es un problema siempre y cuando se trate de cuidar a otros.