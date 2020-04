Repugnante: una joven de 16 años grabó a su abuelo mientras la acosaba

La denuncia de una joven de 16 años terminó con su abuelo paterno, de 72, detenido por personal de la División de Delitos contra las Personas de Tucumán. La muchacha -que vive en la localidad de Los Pocitos- publicó el sábado un posteo en el que mostraba el acoso que su familiar realizaba desde hacía meses.

La víctima contó que su propio padre no le creía y que por eso había decidido hacer la grabación. Al conocerse la prueba, la madre hizo una denuncia y su tío la llevó a su casa para que dejara de convivir con el agresor. Intervino la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter y el hombre fue aprehendido.

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. No dije nada antes por miedo; porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme”, había escrito la chica en las redes.

"Es un horror convivir con esta lacra..."

Y explicó por qué no había podido registrar antes lo que hacía su abuelo: “no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social. (...) Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie”.

Una de las preguntas que queda flotando tras conocer esta historia es qué pasa con las miles -¿millones?- de chicas que habitan en zonas aisladas, o son presionadas de diversas maneras, o ni siquiera tienen un celular para grabar lo que les pasa o pedir ayuda.

Fuente: MDZ