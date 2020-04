Salió de Madrid un vuelo con 100 argentinos repatriados

Alrededor de 100 argentinos que estaban varados en Europa en medio de la pandemia por el coronavirus están volviendo a su país. Lo hacen a través de un vuelo de la compañía Iberia que salió desde Madrid este domingo. Mañana, además, estará arribando otro de Aerolíneas Argentinas, que por primera vez en un mes traerá a ciudadanos argentinos desde la capital española.

El vuelo de la compañía europea inicialmente iba a venir a Ezeiza vacío para llevarse españoles varados aquí, y no traía argentinos. Y no iba a ser la primera vez, ya que desde que se cerraron los cielos por la pandemia, la ANAC no autorizaba la llegada del avión con pasajeros, incluso cuando había argentinos que compraron sus boletos por Iberia. Pero al final primó la negociación, ANAC autorizó y según informaron a Clarín en Cancillería, el avión finalmente dejó subir a un centenar de argentinos.

Pero no será el único que traiga a ciudadanos que estaban varados en España por estas horas. Un Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, con capacidad para 272 pasajeros entre la clase Económica y la Business ya viajó a a Madrid este domingo, después de su último vuelo allí, de hace un mes. A su regreso, este lunes, traerá a otro contingente de argentinos.

Se estima que son más de 4.000 los ciudadanos de este país los que están varados en toda España y que buscan regresar, contando a los que quedaron en Andorra, y que deben volver por allí.

Fuentes de Aerolíneas dijeron que el criterio para embarcar en su avión el domingo 26 será el que había anunciado en su momento el canciller Felipe Solá: el nivel de vulnerabilidad de la persona. Enfermos, personas mayores y embarazadas abordarían primero.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas de Madrid a Buenos Aires del domingo 26 forma parte del cronograma de viajes excepcionales que sigue aprobando el Gobierno para resolver la crisis de los varados. Este se aprueba semana a semana. El último vuelo a Europa de Aerolíneas fue el del 27 de marzo pasado precisamente a Madrid, una de las dos únicas ciudades a donde tiene vuelo directo allí la empresa. La otra es Roma.

En Madrid se acumuló el mayor volumen de varados en España, adonde también -como en todas partes- impera una situación tensa. Algunos lograron montar sólidas cadenas en las redes sociales para hacerse oír ante el Gobierno. Son críticos y presionan. Madrid está respondiendo también por los 2.000 jóvenes que trabajaban en la temporada de esquí de Andorra (que no tiene aeropuertos ni salidas por agua) y se quedaron sin trabajo al imponerse cuarentena allí y en España. Desde el ministerio de Salud no quieren que se autoricen sus regresos al país por ser considerada zona de riesgo, y porque "hay otras prioridades", dicen.

Solá está a cargo del operativo de varados y desde su oficina de prensa elaboraron un informe que asegura que el 90 por ciento de los argentinos que quisieron regresar desde el 16 de marzo en adelante -cuando comenzaba haber problemas en las fronteras- ya "pudo volver". Según el informe, entre el 17 de marzo y el 16 de abril volvieron por aire, tierra y vía fluvial, 168.140 argentinos y residentes. Y si se suman los que entraron hasta el 20 de abril con el nuevo cronograma de vuelos, son 189.633. En el último tiempo, al quedarse muchos argentinos sin trabajo en los destinos en los que estaban fueron a pedir ayuda para volver. Son los que inicialmente no estaban registrados.

Fuente: Clarín