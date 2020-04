Confirmaron ocho nuevas muertes y 144 casos de coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación registró este miércoles ocho nuevas muertes por coronavirus y 144 contagios en las últimas 24 horas. Así, el total de infectados en todo el país ascendió a 3288 y las víctimas fatales suman 159.

Del total de esos casos, 870 (26,5%) son importados, 1.408 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 669 (20,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los nuevos 144 casos de contagio, 61 son de la provincia de Buenos Aires, 39 de la ciudad de Buenos Aires, 17 de Río Negro, 7 de Chaco, 5 de Santa Fe, 5 de La Rioja, 4 de Tucumán, 4 de Córdoba y 1 de Mendoza.

Por la mañana, en el reporte matutino se informó el fallecimiento de un hombre de 82 años, oriundo de la ciudad de Buenos Aires. En el reporte vespertino, se registraron siete muertes más. Fueron cuatro mujeres, dos de 88 y 85 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; otra de 57 años, de la ciudad de Buenos Aires; y otra de 84 años, de la provincia de Córdoba. Además tres hombres, de 55, 60 y 57 años, todos oriundos en la provincia de Buenos Aires.

Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus.

Por lo pronto, el presidente Alberto Fernández analiza qué sucederá en la cuarta etapa del confinamiento total iniciado el 20 de marzo. Según reveló Infobae este miércoles, el Poder Ejecutivo planifica una nueva prórroga hasta el 10 de mayo. Primero analizará cómo impactan las nuevas excepciones autorizadas en algunos distritos y luego avanzará hacia un control más focalizado de actividades permitidas.

Hoy por la mañana, el Ministerio de Salud reveló que ayer fueron realizadas 2.617 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 39.228 pruebas diagnósticas para esta enfermedad; equivale a 864,5 muestras por millón de habitantes. A la fecha, el total de altas es de 872 personas.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años. El número de casos descartados hasta ayer es de 30.362 (por laboratorio y por criterio clínico o epidemiológico).

“Las excepciones para recreación o actividad social no están disponibles, no han sido habilitadas, y siguen suspendidas las actividades no esenciales. El motivo por el cual nosotros necesitamos reforzar este concepto es porque Argentina está generando respuestas locales para temas puntuales”, detalló Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación.

A diferencia de los países del hemisferio norte -puntualizó Vizzotti- el país se encuentra en un momento del año donde todavía no llegaron las temperaturas más frías y con ellas la circulación de los virus respiratorios. “Eso hace que nuestra estrategia de administración tenga que tener en cuenta este factor”, completó.

“Esperamos la mayor carga del sistema público de salud en la segunda quincena de mayo, y el peor día va a significar entre 2.000 y 3.000 pacientes leves en la ciudad de Buenos Aires”, dijo Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, quien hizo una presentación ante los legisladores de la Ciudad.

En el mundo se registraron 2.623.231 de personas contagiadas, de las cuales 182.740 fallecieron y 706.733 se recuperaron.

