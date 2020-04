Para estos signos nada se descontrola, y tienen la sartén por el mango

Piscis

Conocen cómo dominar a la gente de forma sútil y sin mostrarse mandones. Es decir, saben manipular y controlar a las personas cercanas sin que se percaten de ello. Aunque los demás muchos creen que los piscis son sensibles (y débiles), en realidad pueden usar a su favor su intuición extrema.

Aries

Pese a que los consideran personas mandonas, lo cierto es que siempre saben cómo hacer bien las cosas. Además, suelen darle un toque distinto a sus rutinas e inspirar a otros a replicar sus acciones. Son innovadores y progresivos, pero a veces les puede faltar seguridad a la hora de liderar.

Leo

Es uno de los signos del zodiaco más mandón, pues considera que así deben serlo. Están acostumbrados a ser líderes y a ser admirados, por lo que no dudan en tomar el control. No les da miedo asumir la responsabilidad de cada situación e inspirar a otros.

Virgo

Por lo general siempre tienen muy buenos planes. Es uno de los signos del zodiaco más analítico e inteligente. Mandar es algo que los sigue de manera natural. Los virgo conocen cómo mantener la calma y no alterarse. Además, poseen una gran habilidad para negociar de forma tranquila con otros.

Libra

Son tercos y les cuesta trabajo ceder, más aún cuando está seguro de su decisión. Les molesta que les digan qué hacer y se ensimisma. Pero, cuando están al comando de una situación y dando órdenes a los demás, el resultado es maravilloso.

Escorpio

Este signo del zodiaco posee un temple excelente. Son de naturaleza obsesiva y meticulosa, porque creen que si las cosas no se hacen como ellos consideran pueden derrumbarse. Cuando se vuelven mandones realmente no es que sean arrogantes, sino que sencillamente consideran que para alcanzar los objetivos no hay otros caminos.