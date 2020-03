Salió para matar a su ex, y por escapar de un control policial murió en un accidente

Si alguien duda de la existencia del Karma, esta podría ser una buena manera de empezar a creer. El hombre había discutido por teléfono con su ex pareja y como no tuvo la respuesta esperada, decidió presentarse en su casa. Allí, le exigió que volviera con él pero como su ex suegra no le quiso abrir la puerta, rompió uno de los vidrios y se fue. Asustada, la señora avisó al 911 y los efectivos se apersonaron en el lugar, donde encontraron al agresor.

La policía le pidió el documento y cuando se los estaba entregando, salió corriendo. En su huida, resbaló y cayó sobre un auto abandonado con un fierro salido que lo atravesó de lado a lado. Si bien los testigos del episodio intentaron asistirlo, no lograron salvarle la vida.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli quedó a cargo de la investigación y ya solicitó la autopsia de la víctima.