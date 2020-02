El argentino con coronavirus vive en la Ciudad de Buenos Aires y se habría infectado en un tour

Una pasajera chilena que se encuentra en cuarentena en el crucero varado en Japón contó que el argentino infectado con coronavirus vive en la Ciudad de Buenos Aires. “Tuvo la mala suerte de hacer un tour con la persona infectada”, señaló Ximena Paredes, quien dijo que llegó a entablar una especie de amistad con el matrimonio argentino porque eran uno de los pocos que hablaban en español.

Ximena contó que todos los pasajeros que compartieron la excursión con el infectado fueron sometidos a los exámenes correspondientes, entre ellos la mujer del ciudadano argentino, quien no contrajo la enfermedad.

“Le detectaron el coronavirus y lo llevaron al hospital, no es alguien a quien hayan llevado grave. No es una persona que demuestra la enfermedad, estaba bien. Él no estaba grave. Su señora no entendía por qué se lo llevaban ya que no estaba con síntomas. Pero el test le dio positivo”, precisó.

“Cenábamos todos los días con ellos y también con otro matrimonio mexicano”, dijo la mujer dando a entender la relación fluida que habían entablado durante la travesía.

“Tanto sus hijos como sus nietos ya están al tanto de lo que le pasó”, aseguró la mujer ya que en el crucero, hasta el momento, no hay ningún problema con las comunicaciones. “Su esposa sigue a bordo y está en permanente contacto con el cónsul argentino en Tokio”, agregó.

La chilena sostuvo que si no se detecta ningún nuevo infectado podrán abandonar el crucero el 19 de febrero. “Estamos todos bien, pero aislados en nuestra cabina. Nadie puede salir, excepto los que están en cabinas internas. A ellos les permiten salir media hora por día”, contó.

Consultada acerca de cómo se enteraron de que el barco iba a ser puesto en cuarentena la mujer recordó: “Nos informaron por altoparlante y como yo no manejo el inglés, grabé el mensaje con el celular y se lo envié a mi hija por Whatsapp para que lo tradujera”.

Y continuó: “Como la señora mexicana, que también es amiga nuestra, es bilingüe inmediatamente nos llamó a nosotros y a la pareja argentina para contarnos lo que habían dicho”.

Como medida preventiva, los pasajeros están obligados a tomarse la temperatura todos los días. “Nos repartieron termómetros, mascarillas y guantes desechables. Y si tenemos más de 37,5 de temperatura debemos informar a la tripulación".

Son 8 los pasajeros argentinos a bordo del Diamond Princess, el cual se encuentra varado en el puerto de Yokohama. “Todos los pasajeros del barco y la tripulación deben cumplir un período de cuarentena de 14 días, que se inició el 5 de febrero y se completará el 19 de febrero”, informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.

El 7 de febrero el Ministerio de Salud de Japón informó que el número de casos positivos con coronavirus a bordo del buque asciende a 61 personas, entre las cuales se encuentra el argentino que fue trasladado a un centro hospitalario para estudios y tratamiento.

La sección consular de la Embajada mantuvo contacto con el compatriota y con su hija en la Argentina. El funcionario consular visitó el hospital donde fue trasladado y allí tomó contacto con los médicos y se puso a disposición ante cualquier necesidad particular del paciente argentino.

A los pasajeros argentinos que se mantienen en el barco se les ha hecho llegar el contacto de la Embajada argentina para que se comuniquen con los autoridades si así lo requieren.

Las autoridades argentinas de la Embajada y de la Sección Consular mantienen comunicación constante con las autoridades de Japón para conocer todas las novedades respecto de los compatriotas afectados por la situación.