El hospital explicó la situación del abogado de 38 años por el que se activó el protocolo de coronavirus

Un abogado de 38 años fue aislado en el Hospital Zubizarreta de Villa Devoto​ y se le aplicó el protocolo previsto para los casos sospechosos de coronavirus​. Según confirmaron a Clarín desde el Gobierno porteño, había llegado este miércoles al mediodía a la guardia con síndrome febril, cefalea, mialgias y molestia en garganta de 48 horas de evolución.

"Está aislado, le están haciendo los estudios", precisaron desde el centro de salud, y advirtieron que en la guardia solo se atendieron casos de urgencia extrema. En las puertas de las calles Chivilcoy y Nueva York, se realizó un estricto control de ingreso y la mayoría de los médicos y empleados trabajaron con barbijo.Según pudo saber Clarín, el joven trabaja en un estudio jurídico que recibe ciudadanos chinos, muchas veces derivados desde la embajada de ese país.

"Es muy baja la probabilidad de coronavirus", contaron fuentes oficiales. Una vez que le den el alta, el paciente deberá continuar en contacto permanente con la infectóloga del hospital.

"No existían elementos de sospecha de que se trate de infección por coronavirus. No ha visitado China ni ha estado en contacto con casos confirmados de infección", dijo el subdirector médico del hospital, Fernando Ventura a través de un comunicado. Y aclaró que "por haber referido que trabaja en un estudio jurídico donde realizan trámites a ciudadanos del país asiático y a pesar de no tratarse de un caso sospechoso, se decidió tomar las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud".Los análisis que le realizaron pasan ahora al Muñiz donde se analizarán por protocolo los diferentes tipos de influenza. Dependiendo los resultados, la muestra podría ir al Malbrán donde se realiza el diagnóstico definitivo sobre la posibilidad de que se trate de un caso de coronavirus.

El caso activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Este fue el primero en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Al hospital podían ingresar quienes tenían turno o demandaban atención por guardia. En el interior, contaron, les llamó la atención ver a una gran cantidad de médicos, guardias y empleados con barbijo.

Un joven de 23 años -que no quiso dar su nombre- contó que quiso entrar a dejarle algo a un familiar que está internado y no lo dejaron pasar. Le comentaron que hay un posible caso de coronavirus y le pidieron que se llevara lo había traído.Otra señora de 70 años llegó a la guardia del hospital para atenderse por una reacción alérgica en la piel. Cuando ingresó, el médico le dijo que "estaba apurado porque parecía que había un caso de coronavirus". Según contó, le recomendó que abandone rápido el hospital. En total estuvo una hora.

Paola (43) va desde hace 4 meses al Zubizarreta todos los días para visitar a su hermano que está internado. Este miércoles notó que se había reforzado la seguridad, "sino podés pasar normalmente y no te preguntan nada". Ella pudo subir a verlo. Dentro del hospital, el comentario era que había un hombre en la guardia en observación y que los médicos "están todos con barbijo"Más allá de los barbijos y controles, el dia transcurrió con cierta normalidad. Excepto por un incidente que se registró cerca de las 17. Un grupo de padres de chicos que habían ingresado a la guardia se había enterado por los medios que había un caso presunto de coronavirus y les reclamaban a los empleados de seguridad que no les habían avisado antes de ingresar.

A fines de enero, las autoridades sanitarias pusieron en marcha medidas de emergencia para evitar el ingreso de cualquier potencial caso. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, elevó sus niveles de alerta y dispuso una serie de centros especializados para para detectar rápidamente cualquier situación sospechosa que se presente por esta enfermedad. Los hospitales que activaron sus protocolos especializados para estas situaciones son el Zonal General de Agudos Alberto Eurnekian de Ezeiza, por la cercanía con el Aeropuerto Internacional, y el Antonio Cetrángolo de Vicente López.

En las últimas horas ocurrió una situación similar en Posadas, Misiones, con una mujer que llegó al hospital de Fátima por una gripe y un cuadro febril y se activó el protocolo de emergencia porque había llegado desde Estados Unidos.Se la mantuvo aislada y le realizaron los estudios que finalmente descartaron que se trate del virus que ya causó 490 muertes en China. Así lo confirmó el gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad.

"Misiones cumple con el protocolo nacional de alerta epidemiológica, un sistema extremadamente sensible y ante pacientes con sintomatología se activa el procedimiento, Está totalmente descartado que se trate de coronavirus después de los estudios realizados", explicó Herrera Ahuad.

Era una mujer de 25 años que vive en Garupá y que había viajado a Boston.