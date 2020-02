¿Cómo te relacionas con tus deseos? ¿Impulso? ¿Reflexión? Así es en cada signo

Aries

Si lees estas líneas será para reafirmar lo que conoces de memoria. Eres una mujer impulsiva, sin ningún hábito previsor. Nunca controlas tus impulsos, ideas o sentimientos. Es un rasgo que suele ocasionar rispideces con compañeros de trabajo o incluso con la pareja, pero nada puedes hacer para contenerte.

Tauro

Si propusiéramos un ranking de los signos más impulsivos, Tauro ocuparía el último lugar. Al ser un signo de Tierra, nada hace que pierdas el equilibrio y actúes por impaciencia o impulsividad. Te gusta prever la situaciones y algunas personas explosivas e impulsivas pueden generarte un malestar profundo.

Géminis

Eres una mujer previsoramente impulsiva o impulsivamente previsora. Es imposible encasillarte solo en una de esas actitudes. Cuando te enfadas te gana la impulsividad, en muchas ocasiones, te pierde la impulsividad. En circunstancias más amenas te gusta ser previsora, pensar en el futuro y hacer las cosas a conciencia.

Cáncer

Eres una mujer previsora siempre que tengas buenos consejeros a tu lado. El problema con el que muchas veces se encuentran las mujeres nacidas bajo este signo es que, sin dan rienda suelta a sus impulsos, enseguida se dan por satisfechas y dejan de lado lo que acaban de hacer.

Leo

Es uno de los signos más impulsivos del zodíaco, aún sabiendo esta condición, pocas veces te detienes a pensar algo dos veces. Te mueves como pez en el agua con tu impulsividad y con el paso de los años has aprendido a remediar algunas consecuencias negativas por ese rasgo de tu personalidad.

Virgo

No eres impulsiva, cuentas con la capacidad de dominar tus pensamientos y emociones. Si te encuentras en un enfrentamiento dialéctico siempre sabes cuál es el límite y la barrera que no cruzarás por muy acalorada que sea la discusión. Eres una mujer que piensa dos veces antes de hablar, si hace falta.

Libra

Es un signo que no se caracteriza por ser precavido, pero tampoco podríamos definirlo como impulsivo. Si estás segura de lo que quieres, nada se interpone en tu camino, vas a por ello decidida y firme. Pero si no estás segura al 100% prefieres esperar y meditar la situación.

Escorpio

Te gustaría ser mucho menos impulsiva de lo que eres. Si lo piensas bien, crees que las personas que se dejan llevar por un impulso tienen menos posibilidad de ganar la partida. Sin embargo, no siempre puedes contenerte. Procuras ser previsora en todos los órdenes de tu vida, pero en el amor no puedes evitar la pasión y el derroche de impulsividad.

Sagitario

Eres impulsiva por naturaleza, te gusta la adrenalina de los arrebatos y las decisiones de último momento. Sabes que la impulsividad te ha jugado malas pasadas, pero mantienes ese espíritu a pesar de todo. A algunas personas les cuesta entenderte, pero las que lo hacen aceptan esta condición de tu personalidad sin quejas ni reproches.

Capricornio

Eres uno de los dos signos menos impulsivos del zodiaco. No solo te ayuda la naturaleza, las experiencias de vida te han vuelto más contemplativa ante ciertas circunstancias y analítica ante otras. No saltas si no es por algo extremadamente grave y que te involucra de manera directa, como que te acusen de algo que no has hecho o te perjudique en el trabajo.

Acuario

Eres precavida y cautelosa. Tus amigas te tienen como la mejor consejera del grupo y no dudan en acudir a ti para comentarte sus problemas. La impulsividad no algo que te caracterice y, si haces memoria, es probable que no puedas recordar la última vez que perdiste el control.

Piscis

Según el día y tu estado de ánimo, puedes ser la persona más impulsiva del planeta o la más precavida y controlada. Es una peculiaridad que caracteriza a este signo. Los días que te sientas impulsiva, cuenta hasta diez. Si pierdes el control volver a empezar te resultará muy difícil.