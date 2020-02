¿Vas en serio o es un toco y me voy? Qué buscan en las relaciones, según el signo

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

A las mujeres aries les encanta la aventura, con frecuencia el amor que buscan también toma esta forma. Comienza como una historia de encuentros fortuitos que con el tiempo se transforma en una relación estable y comprometida. Son seguras y buscan un hombre que tenga esa misma condición. Saben dejar muy claras las pautas de la relación que pretenden.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Las mujeres tauro buscan el romanticismo en todas sus posibilidades. Las relaciones breves, salvo que sean muy intensas, no se encuentran en su lista de probabilidades. Buscan ‘el amor para toda la vida’ y una familia numerosa, son tradicionales y muy leales.

Géminis (22 de mayo - 22 de junio)

Es un signo que se caracteriza por lo versátil de su personalidad. Buscan una pareja que pueda acomodarse a esa situación y si les ocurre lo mismo, todavía mejor. Algunos días desearán una relación idílica que no acabe nunca y en otros momentos preferirán las relaciones cortas, de poco compromiso.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

A las mujeres nacidas nacidas bajo este astro, les cuesta encontrar la relación duradera con la que sueñan. Son tenaces y no se resignan, hasta que encuentran a la pareja ideal pasan por varias relaciones cortas, en las que no se involucran demasiado y las que finalizan apenas descubren que no es lo que buscaban.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

Leo es un signo de relaciones largas y apasionadas.Pueden pasar largas temporadas sin pareja, pero cuando encuentran a la persona indicada no se separan de ella nunca más. Prefieren la soltería a sentirse ‘atadas’ en vínculos que no las satisface al 100%.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Las mujeres virgo tienen dos características muy definidas, su perfeccionismo y su independencia. Suelen transmitirle a sus parejas la necesidad de mantener el orden, los detalles y las cosas bien hechas. Algo que produce cierto cansancio en los demás que terminan dejando la relación. Con mucha paciencia, las mujeres nacidas bajo este signo, logran tener parejas largas que conocen estos detalles de su carácter y se acostumbran a ellos.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Las mujeres libras buscan relaciones duraderas. Son capaces de remover cielo y tierra con tal de dar con esa persona especial. Son autónomas e independientes y buscan enamorarse de una persona tan autoexigente como ellas.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Las mujeres escorpianas tienen debilidad por los romances de película y las situaciones idílicas. Les encanta sentirse enamoradas, así que es difícil que la encuentras sin pareja. No toleran la deslealtad y con la misma facilidad con la que comienzan un vínculo lo terminan.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Las mujeres de este signo aman viajar y descubrir el mundo. Si encuentran una persona que sea capaz de acompañarlas en la aventura, pueden mantener el vínculo durante años. Sin embargo, hasta que dan con ese ser especial, prefieren estar solas y no tener nada que las ate.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Las mujeres capricornio son muy seguras de si mismas. Pero en el amor pueden estar meses para tomar la decisión que creen correcta. Por eso es frecuente que presente a su novio como a un amigo, hasta que esté realmente convencida de que es el hombre que está buscando.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Las mujeres acuario suelen tener parejas cortas. Con frecuencia, no encuentran que sus parejas se adecuen a su concepto personal del amor. Mantienen la relación de pareja en un segundo plano, que les permita analizar cada detalle y vivir de manera independiente.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Las mujeres nacidas bajo este signo, suelen alternar entre relaciones largas y otras más breves. Son personas muy sentimentales, enamoradizas y también confiadas, algo que a menudo, les trae algún que otro problema con las parejas.