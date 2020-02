¡Chau soltería! Mirá que signos encontrarán el amor en febrero

Aries

Si han dejado de creer en el amor, ahora se darán cuenta de que están equivocados y aún hay esperanza para encontrarlo. No desistan porque esa persona con la que compartir la vida está muy cerca.

Tauro

El romance está en el aire, pronto la soltería llegará a su fin. Deben abrirse a nuevas posibilidades, han estado mucho tiempo solos, ha llegado el momento de abrir el corazón y pasar página de todas aquellas relaciones anteriores en las que se fracasó e hicieron daño.

Géminis

No es el mejor momento para el corazón pero no desistan porque llegará pronto. Deben mantener la esperanza viva y no salir en busca de aquella persona. Cuando tenga que aparecer, aparecerá.