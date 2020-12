Alberto Fernández reveló quién fue el mejor presidente de la democracia

El presidente Alberto Fernández participó del ciclo semanal de entrevistas "Preguntas Dibujadas", que realiza el humorista Tute en las redes sociales. Allí le preguntaron quién fue el mejor presidente desde 1983 en adelante. Con mucha convicción, Alberto dijo: "Néstor Kirchner, sin dudas, fue el mejor Presidente que ha tenido la democracia".

El primer mandatario habló sobre la grieta y señaló que es "algo que alimentan los cultores del odio". Precisó también que "siempre, como en toda sociedad, hay extremos irracionales, la grieta acude a esos extremos y a algunos sectores les sirve". Fernández habló sobre la mirada del otro e indicó: "Si yo dijera que no me preocupa, sería que tengo poca vocación de empatizar contigo, con el que tengo enfrente. Lo que no me preocupa es la mirada dañina, la mirada perversa, la mirada tendenciosa".

Alberto aseguró que no le tiene miedo al paso del tiempo y que se siente con las mismas ganas que a los 18 años. Recordó su infancia y contó: "Me remonto a las mesas familiares con mis hermanos y mis padres. Me remonto a jugar a la pelota en la calle. Me remonto a los primeros partidos que vi en la cancha de Argentinos Juniors".

Cuando le preguntaron si le gusta lo que ve, el presidente remató: "Con la pandemia me gusto menos porque he engordado un montón con este tema de estar acá encerrado y como uno no fuma entonces tiende a comer. Pero no, yo la verdad es que estoy conforme con mi esencia".