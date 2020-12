Cada signo tiene una característica que todos deberían imitar: ¿cuál es la tuya?

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril): Aries posee la ambición (en el buen sentido, ese que te lleva a la superación personal y a lograr cosas excepcionales cuando el resto del mundo te dice que estás loco, pero que es el motor del progreso) el amor por la aventura (que te saca de la rutina, estimula la creatividad y te lleva a nuevos horizontes) y necesitan estar en movimiento físico (necesario para prevenir enfermedades y tener un cuerpo y mente saludables). Aries no evita los desafíos; en su lugar, opta por ellos con toda su fuerza.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo): Tauro es extremadamente determinado, trabajador e ingenioso. Hay que ser tenaz y resuelto como el toro, manteniendo su mente en las metas que desea lograr, sin distracciones hasta que logra conseguir lo que se ha propuesto.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio): Géminis es un excelente comunicador. Les encanta transmitir lo que opinan (de forma honesta y sincera) y compartir el conocimiento que van adquiriendo en el paso de la vida. Toma de Géminis el regalo de poder hablar con cualquier persona (sin prejuicios) y en cualquier situación, ya sea una entrevista de trabajo o un baby shower. El dialogo fluido y claro es la mejor herramienta para poder lograr cosas en conjunto.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio): Cáncer siempre es un gran apoyo, es leal y considera a sus familiares y amigos como su activo más importante. Lo que debemos imitar a Cáncer es la capacidad de atesorar verdaderamente a sus seres queridos.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto): A Leo le gusta vivir y amar en grande; pero además, se disfruta a si mismo de la misma forma. Leo tiene una autoestima a prueba de balas porque sabe quién es y cuanto vale. De leo, tenemos que rescatar esa capacidad de amarse a los otros como se ama a si mismo.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre): Virgo es práctico, lógico y enfocado. De Virgo debemos rescatar el don de estar siempre enfocado, sin desatender los detalles, que son lo que marca la diferencia entre el trabajo de un virgo y el de todos los demás y lo hace sobresalir y ser siempre confiable.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre): Libra es pacíficos y nada belicoso; jamás un lira será quien inicie una discusión y mucho menos una pelea. Aprende a crear en tu entorno, ya sea laboral o familiar, un ambiente creativo y relajante en honor a Libra.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre): Escorpio es apasionado y audaz pero siempre discreto. Toma del Escorpio la capacidad de sentir las cosas profundamente, especialmente el amor y de cuidar esos espacios especiales con discreción. Una de las formas de proteger lo que uno ama es no hablar de ello para no exponer los espacios de intimidad.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): Sagitario es inteligentes y siempre optimista. De Sagitario debemos aprender la certeza de que mañana definitivamente será un mejor día y que, de nosotros depende que así sea.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Capricornio es responsables y pragmático. De Capricornio debemos aprender la capacidad de manejar los problemas y las situaciones difíciles con templanza y la cabeza fría a medida que suceden, y sin postergar.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero): Acuario es único y tienen un grupo selecto y potente de amigos. Y eso es lo que tenemos que aprender de Acuario. A no tenerle miedo a ser auténticos y poco convencionales. Acuario es rebelde porque no tiene miedo a exponer su disidencia cuando todos van con la corriente. Acuario es el único que se atreve a decir que algo no le parece justo y si todos tomáramos esa cualidad de acuario, el mundo sería muy distinto (para mejor, por supuesto).

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo): Piscis es perspicaz, que quiere decir que es capaz de percatarse de cosas que pasan inadvertidas para los demás y jamás toma ventaja de aquello. Pero además es desinteresado. Piscis es capaz de ayudar a otros sin pensar en lo que recibirá a cambio y como vive en su propio planeta, tampoco está esperando nada de nadie. Todo lo que hace es porque considera que es lo correcto. Eso es justamente lo que hay que tomar de piscis. Su inmensa capacidad de obrar bien por que "hay que hacerlo". Porque es lo que corresponde.