La sorpresiva confesión de una reconocida socióloga: "Yo aborté tres veces"

La Argentina ha vuelto a dividirse en estos días ante el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados, que finalmente fue aprobado con media sanción y ahora pasará a manos del Senado.

Voces de distintas personalidades han aparecido ubicándose a un lado y otro del mostrador, pero hubo una que realmente se robó toda la atención por tratarse de una experiencia personal muy fuerte.

"¿Costó hablar en primera persona y decir: ‘yo aborté'", fue la pregunta de Luis Novaresio durante la noche del lunes en Animales Sueltos, por América. "Nada, absolutamente nada. Tengo una visión completamente laica sobre la cuestión del aborto. Fue un alivio de cada una de las situaciones que pasé y no me costó nada decirlo", fue la respuesta de la intelectual.

"No, no fue solo una vez (…) Creo que fueron tres veces", le dijo al periodista durante la entrevista. "Desde el comienzo estaba segura de que no quería tener hijos. A los 17 años ya sabía que no quería hijos en mi vida. Ya lo declaraba", abundó. "No sentía una vocación de ser mamá y era una época distinta (década del ’60), donde tener un hijo a una mujer le planteaba problemas que hoy no podemos soñar", concluyó.

El festejo de la literatura verde: escritoras manifestaron su emoción por la media sanción a la legalización del aborto

La media sanción de Diputados al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) generó fuertes repercusiones en el ámbito de la Cultura. Escritoras de todo el país expresaron su alegría e hicieron pública la expectativa de que la legalización del aborto se apruebe antes de fin de año y así cambiar la historia del 2018, cuando la Cámara alta no aprobó la iniciativa.

Una de las primeras en manifestarse fue Claudia Piñeiro, una de las plumas con mayor militancia 'verde', habló con Télam tras la media sanción en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. "Es un día histórico. Tal vez la Argentina escuchó el reclamo de las mujeres y por fin tendremos ley de aborto, legal, seguro y gratuito", sostuvo la escritora.

Otra de las escritoras que dejó su mensaje fue Claudia Aboaf, quien hizo un relevamiento de la participación de las autoras argentinas en apoyo a la ley. "Desde el 2018, con Nosotras proponemos literatura, la acción impulsada por Cecilia Szperling, hemos expresado con nuestro corpus literario y sacando el cuerpo a la calle". En este sentido, destacó la contribución al debate "de las editoriales de género como Rosa Iceberg u obras como la "Historia feminista de la literatura argentina’ de Lucía de Leone, ‘Biblioteca feminista’ de Florencia Abbate y en la efervescente Feria del Libro Feminista", indicó.