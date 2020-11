Témpanos de hielo: estos signos nunca lloran

No es que no sientan nada, lo que no les nace es poder expresar sus emociones en público y más cuando se trata de llorar.

Tienen la capacidad de poner en juego una suerte de careta natural que los cubre frente a los demás en situaciones de angustia o tristeza.

Aries

Para los aventureros aries, el llanto no tiene razón alguna de ser. Su personalidad es alegre y expansiva, por lo que raramente sienten la suficiente tristeza como para pensar en llorar, y en esas oportunidades no se entregan a sus impulsos, sino que realizan actividades que ocupen su mente y los hagan pensar en otra cosa.

Leo

Es fácil de imaginar por qué nunca veremos llorar a uno de los regidos por el Sol. Su mayor ansia es ser líderes, y no puede permitir que vean que muchas veces la frustración saca a la luz a su peor cara. Si alguna vez llegan a sentir que se vienen las lágrimas, desaparecerán de la vista de los demás.

Cáncer

Si bien los nacidos de cáncer son de los más sentimentales de todo el horóscopo, la realidad es que por fuera tienen un caparazón tan duro que nada puede penetrarlo. Mostrarán una faceta estoica frente a todos, y saben que nunca perderán la calma en los momentos de crisis, aunque por dentro tengan miedo.