Yo, yo, yo, y después... ¡yo! Conocé a los signos más egoístas

Leo

Este signo apenas reconoce sus errores o encuentra su falta en un determinado hecho o situación social.

Para el leones, el agradecimiento es algo que pocas veces les saldrá bien, por eso tienden a asumir que son personas muy importantes y por eso ganaron lo que ganaron.

Acuario

Son las famosas almas viejas e insoportables arrogantes del zodíaco. Si bien muchas personas de este signo se esfuerzan por eliminar esa marca, la mayoría permanece en su papel de genio.

Las personas de este signo rara vez reconocen cuando la otra persona les está haciendo un favor y tienden a tener una actitud altiva hacia las personas.

Capricornio

Las personas de este signo suelen caracterizarse por ser extremadamente obsesivas con el trabajo y la escalada en su carrera.

El problema con esto firmar es que no considera necesario nada que se tome su tiempo y no le dé algo en particular. Es más, considera a las personas que luchan por algo tonto o vago.