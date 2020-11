¡Perversos! Muchos de estos cuatro signos tienen un corazón oscuro

Capricornio

La ventaja de este signo es que su mirada perversa no es permanente, solo sale a relucir cuando se encuentra enojado. Los capricornianos no necesitan decir nada, con la frialdad y la indiferencia de sus ojos será suficiente para afectarte; más te vale no hacer que salga mucho a la luz esa parte de ellos, pues cuando se vuelve repetitivo puede ser peligroso.

Géminis

Al igual que como sucede con los capricornianos, estas personas pueden llegar a ser muy divertidas y, de hecho, la expresión de sus ojos muchas veces puede ser coqueta o traviesa; no obstante, cuando alguien se atreve a desatar su mal humor su mirada puede tornarse muy oscura, y terminará siendo fulminante para ti. Por esto, lo mejor es que lo prevengas o bien salgas a correr.

Cáncer

Que no te engañe la ternura de una persona nacida bajo la influencia de Cáncer, pues puede llegar a ser más peligrosa de lo que imaginas. Su mirada puede cambiar de forma radical y volverse muy brusca cuando algo o alguien le disgusta. Con sus ojos parece que incluso pudiera hacerte el máximo daño, y no te imaginas lo que puede venir después.

Tauro

A diferencia de lo que sucede con los anteriores signos que te hemos mencionado, Tauro tiene una mirada muy penetrante siempre, esto se debe a que su personalidad tiene una gran intensidad y se caracteriza por ser dominante. Sin embargo, la expresión de sus ojos puede llegar a ser mucho peor si las cosas no salen como lo quieren y lo esperan, o si algo llega a molestarlos.