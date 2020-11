Devolvió "medio palo": de recompensa le dieron un vino picado

El gran gesto de una mujer fue respondido con total ingratitud de parte del beneficiado.

El insólito hecho ocurrió en La Pampa, cuando Norma Noriega llegó desde donde reside, Conhello, hasta Eduardo Castex para retirar dinero de un cajero automático del Banco de La Pampa.

La llegar al sitio, la mujer encontró dos cheques tirados en el piso, por un valor de 450.000 pesos, al portador.

sin dudarlo, noriega buscó en internet al firmante, lo encontró y le devolvió los documentos.

El dueño de los cheques perdidos sería un importante comerciante pampeano que le retribuyó el gesto con ¡un vino que estaba picado!

"eso no me interesa porque hice lo que tenía que hacer. Tengo la conciencia muy tranquila. No sé si esto es para publicar porque para mí es algo normal. Hice lo que correspondía y nada más", señaló la mujer, cuando fue consultada por el hecho.

Del ingrato no se supo, por ahora, el nombre, pero trascendieron muchos apodos que no daremos, por si hay chicos leyendo.