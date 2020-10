¡Ojo!: la Anmat prohibió un suplemento dietario, un aceite de girasol y otro de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció este viernes la prohibición de tres productos por no cumplir con los requisitos mínimos que se exigen dentro del marco nacional.

Se trata de un suplemento dietario, un aceite de oliva y otro de girasol, que deben sacarse de la comercialización a la brevedad.

En primer lugar el organismo vetó al "Suplemento dietario a base de Pueraria Mirifica, marca Donna- Busty Blend, elaborado por Health Nature Co. J. Ltd", por carecer de registros de producto y establecimiento, por contener ingredientes no autorizados para suplementos dietarios, resultando un producto ilegal.

La disposición 7387/2020 prohibió de “la comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta digitales del "Aceite de girasol marca El Entrerriano, RNPA 02-571050, RNE 02-033960", por ser un producto falsificado y falsamente rotulado al consignar registros de producto y establecimiento de otro alimento, resultando ser en consecuencia ilegal.

Y en otra disposición, la 7394/2020, Anmat prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del "Aceite de Oliva Extra Virgen, marca Olivos del Alma, Establ. N° 13431962 Prov. de La Rioja RNE 2212-162854-29 RNPA 2212-2042-44", también por carecer de registros de producto y establecimiento, por estar falsamente rotulado, resultando ser en consecuencia ilegal.

"Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", explicó la Anmat en los argumentos para tomar las determinaciones.