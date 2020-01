Signo por signo, mirá cómo actúa cada uno en la cama según el zodiaco

Aries: es un signo muy caliente y necesita parejas que le sigan el juego. Además, son fanáticos de experimentar cosas nuevas y huyen de las rutinas. Quizás sea por esto que no son tan fieles.

Tauro: si bien es muy testarudo, en cuanto a la intimidad de la pareja es todo lo contrario. No son de los signos que buscan parejas estables, por lo que el touch and go es una de sus características más visibles.

Géminis: su característica “doble personalidad” hace que puedan comportarse de maneras diferentes, aunque tienen un factor común: les gusta el exhibicionismo. Por lo tanto, es común verlos proponer practicar el acto amoroso en lugares insospechados y poco comunes.

Cáncer: es muy inseguro, por lo que necesitará de otros factores para poder sentirse a gusto. Generalmente no domina ni impone, pero está dispuesto a satisfacer a su pareja, ya que les gusta dar placer.

Leo: son muy fogosos y además muy atractivos. Son seductores naturales, pero siempre mantienen cierto margen de educación, por lo que a veces puede sorprender lo corteses que se muestran.

Virgo: son los más difíciles de “enganchar”. Muy rara vez irán a la cama en la primera noche, ya que son bastante cerrados. Pero una vez que agarren confianza, pueden darlo todo.

Libra: aunque no lo parezca, son los más salvajes a la hora de tener relaciones. Encuentran el placer en la compulsividad, a pesar de ser uno de los signos más inseguros del zodiaco.

Escorpio: son los más embaucadores y podrán mentir despiadadamente con tal de conseguir llevarte a la cama. Además, son muy dominantes.

Sagitario: les gusta la aventura, por lo que si estás en una pareja con este signo es muy probable que te sea infiel. Son los típicos precursores del “amor libre”, y los más difíciles de que sienten cabeza en una relación estable.

Capricornio: utilizan las relaciones sexuales como vía de escape de la rutina. Eso sí, lo dan todo, pero probablemente den varias vueltas antes de acabar ahí donde los quieren.

Acuario: al principio son capaces de tener relaciones con muchas personas a la vez, hasta que encuentran la persona ideal y lo dejan todo por ella. Son los signos para los que cualquier momento es bueno para un “polvito”.

Piscis: lo que más les interesa es la estabilidad en la relación, así que para ellos el sexo será algo accesorio con lo que podrán ser felices entre otras cosas.