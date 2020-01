¡Qué tarro! Mirá cuáles son los signos más suertudos

Aries

Hoy podrían presentarse algunos desafíos, especialmente al tratar con socios, amigos cercanos, padres, jefes y/o la policía. Relájate, no será importante. Pero sí significa que las cosas no se desarrollarán como quisieras. Tu tendencia a protestar te llevará a algunas situaciones difíciles. Mantén la calma lo más posible. Sé paciente y nunca subestimes el poder de la cortesía. Tendrás la oportunidad de hacer un esfuerzo contigo mismo, lo que mejorará directamente tu relación o tus futuros amores. Piensa en lo que podrías hacer, aunque en este momento no tengas el valor de hacerlo.

Tauro

Hoy pueden surgir algunos problemas menores relacionados con los viajes. También puedes tener dificultades para tratar con personas extranjeras o de otras culturas. Significa que tienes que ir más allá, ser paciente y estar dispuesto a escuchar. Las cosas en el trabajo siguen su curso sin ningún problema en particular. Puedes profundizar más en las cosas, perseverar y afinarlas. Te darás cuenta de que tienes muchos más valores en común con tu pareja de lo que suponías.

Géminis

Hoy sigue la corriente y no esperes demasiado de nadie. A medida que se desarrolle el día, lograrás más y harás las cosas. Te mueves para resolver algunas preguntas urgentes. ¡Tu eficacia hasta da miedo! Los contratos podrían firmarse y las inversiones están a la orden del día. Asegúrate de estar allí. Las altas emociones se calmarán suavemente y esto te permitirá encontrar algo en común con tu pareja. El día será tan constructivo como tranquilizador. Tu pareja está más comprometida de lo que crees.

Cáncer

Ten paciencia esta mañana a la hora del desayuno y con los miembros de tu familia porque podría surgir algún desencuentro. La gente puede levantarse con el pie izquierdo. A lo largo del día, te sentirás más social e interesado en eventos divertidos. Tendrás problemas para pensar realmente en tu trabajo. Da un paso atrás y descansa un poco. Avanzarás sin esfuerzo con respecto a la comprensión de tus propias emociones o las de tu pareja. Tu corazón y tu razonamiento trabajan juntos en armonía. Te sientes bien y estás pensando en el futuro.

Leo

Las relaciones con los miembros de tu familia pueden ser un poco ariscas, pero, pase lo que pase, es algo sin importancia. Puedes manejarlo. Tus pensamientos se vuelven automáticamente hacia los aspectos más serios de la vida. Quizás sea ya el momento de tomar una gran decisión. Tu visión será amplia y sensata. Las ideas técnicas te llegarán más fácilmente que las creativas. Es hora de agregar los toques finales a un proyecto. La conversación será tu salida y podrás llegar a un punto medio que se adapte tanto a ti como a tu pareja. ¿Qué tal una cena romántica?

Virgo

Hoy no seas crítico con los demás y no reacciones a las críticas que recibes de ellos. Tómatelo con calma y relájate. Si consigues tener una actitud pacífica, tendrás más libertad. Ahora es el momento de pensar más en ti y en las personas más cercanas.Tu vida amorosa se dirige hacia un periodo tranquilo. Te sientes a gusto y tu buen humor y vivacidad te acercan a tu pareja. Ha llegado el momento de las relaciones amistosas.

Libra

Hoy los asuntos financieros podrían ser una preocupación. Sin embargo, podrás completar con éxito un proyecto vinculado a una compra importante relacionada con tu trabajo. Un impulso de energía te hará sentir más fuerte y, sobre todo, más inclinado a comprometerte con lo que es importante. El poder de convicción de tu pareja te llevará directamente a una gran felicidad. Estarás más a gusto modificando tus rutinas. Necesitas salir esta noche y divertirte en pareja.

Escorpio

Hoy se requerirá de tu capacidad para adaptarse a los cambios. Harías bien en permanecer abierto a las diferentes opciones que se te presentan. Reprimir tus emociones afectará a tu digestión, así que evita la comida picante. Tu espíritu te permitirá elevarte por encima de las mezquindades de ciertos individuos. En relación a tu vida amorosa, sabes que el mundo no es perfecto, así que no te ofendas tanto. En cuanto a las malas acciones de las que estás hablando, las cosas no son tan negras como piensas.

Sagitario

Sabes perfectamente bien que hay fuerza en los números y tienes la sensación de tener conexiones favorables. Llegarás a un acuerdo con alguien. Trabajar codo con codo será una prioridad vital. Debes hacer un deporte de resistencia para mejorar tu equilibrio emocional. Tendrás suerte en el amor, especialmente si naciste en el primer decanato. Ahora es el momento de esperar nuevos encuentros. Armonía en el amor, ese es tu objetivo a corto plazo.

Capricornio

Un conflicto que se desata entre los que te rodean te dará la oportunidad de mostrar tus talentos como mediador. No te obligues a caminar. Necesitas reenfocarte en un entorno tranquilo. Tu sentido de la realidad te permitirá ser más objetivo en tus proyecciones para tu futuro laboral. Tendrás la oportunidad de aclarar un malentendido con tu pareja. Si estás soltero/a expresa tus emociones de manera simple y directa. Alguien cercano a ti espera que digas las palabras correctas. Si lo haces, tendrán un efecto mágico. Todos tus deseos serán concedidos.

Acuario

Los viajes y el trabajo pueden ser desalentadores a primera hora de esta mañana. Pero a lo largo del día, un viento afortunado te llevará más cerca de tus objetivos. Serás más meticuloso en el trabajo de lo habitual y esto podría interpretarse como que estás de mal humor. Estás preparando el terreno para el futuro de una manera interesante. Tu determinación de afirmarte es inquebrantable. Tu pareja se verá afectada por la atmósfera que crees en tu relación, pero es tu elección usarla para bien o para mal. Resiste al deseo de aislarte, eres tú quien tiene que hacer que las cosas sucedan.

Piscis

Venus te ayuda a ser encantador y amable con todos, incluso si no te sientes así. Sin embargo, puedes tener algunas complicaciones que pueden suponer algunos desafíos. No te preocupes. Al abrirte a lo inesperado y considerar nuevas oportunidades, puedes crecer y comenzar a sentirte mejor. Se te presentarán dos opciones diferentes, estúdialas bien, ya que una de ellos será un verdadero regalo del cielo. Tu optimismo es cada vez mayor y esto te dará una idea mucho mejor de lo que tienes que hacer.