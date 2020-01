¿Te volvés loque con la dieta? Mirá cuánto debe durar, según tu signo

Aries

(Del 22 de marzo al 20 de abril)

Las nacidas bajo el influjo de Aries son personas inquietas, a las que por lo general les cuesta mucho más que a la media mantener la disciplina de las dietas. Suelen cuestionarse continuamente si lo que hacen está bien o si deberían cambiar de estrategia, por ese motivo, las dietas que persiguen resultados más modestos pero en menos tiempo son las más propicias para los Aries, pues de lo contrario, una con un plazo muy largo puede acabar siendo mal asimilada y generar un efecto rebote.

Tauro

(del 20 de abril al 20 de mayo)

Donde los Tauro ponen su planificación, su fuerza de voluntad lo convierte en inamovible. Los nacidos bajo este signo son personas que tienen muy claro lo que pretenden y que confían a pies juntillas de los resultados de aquello para lo que ya se han convencido una vez, no le dan más vueltas. Por ese motivo, los Tauro son perfectos para dietas largas, pues son capaces de mantener en ritmo y no caer en la tentación de romperlas antes de tiempo.

Géminis

(del 21 de mayo al 20 de junio)

La Luna influye contundentemente en Géminis, son personas que aparentan una fuerza de voluntad férrea pero que luego, en el fuero interno de sus decisiones, no siempre son capaces de mantenerse impasibles ante los esfuerzos y las limitaciones. Los Géminis necesitan dietas a medio plazo, y nunca a largo, pues su estado anímico se resiente cuando no se ven capaces de afrontar el reto, y pueden caer en el efecto contrario del esperado cuando se trata de una dieta.

Cáncer

(del 21 de junio al 22 de julio)

Los Cáncer no suelen admitir dietas largas, no les gusta plantearse retos a largo plazo y son personas que viven de forma muy clara el presente, son capaces de hacer verdaderas proezas en márgenes cortos de tiempo, pero saber que una imposición o un cambio de rutina será muy prolongado puede hacerles que desistan con antelación, pues anímicamente no se sienten preparados para los compromisos más allá de una o dos semanas.

Leo

(del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo es muy positivo, suele empezar todo con unas ganas y un refuerzo afirmativo muy encomiable, sin embargo es uno de los signos que más caerá en la trampa de concederse a sí mismo excepciones y caprichos, que a la larga minaran los resultados de la dieta. Los Leo empiezan con fuerza y positivismo, y acaban muy probablemente merendándose la dieta y llenando su calendario de más excepciones que obligaciones. Por esa razón, es preferible que este signo zodiacal se base en dietas breves y no demasiado restrictivas.

Virgo

(del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La meticulosidad y el orden de los Virgo les facilita para salir victoriosos de cualquier empeño, sea a corto o largo plazo. Además, este signo suele encontrar con gran facilidad las virtudes de las limitaciones, por lo que si se ve ceñido a una dieta restrictiva durante un largo periodo de tiempo, es muy probable que acabe desarrollando mecanismos de justificación que le ayuden a sobrellevar el esfuerzo que conlleva cambiar de dieta y ceñirse a unos alimentos y una cantidades.

Libra

(del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es un signo que pone toda la carne en el asador para conseguir lo que se propone. El único problema es detectar cuando un libra se está tomando realmente en serio un propósito o lo hace por una moda o un destello momentáneo. Pero lo cierto es que, si Libra está realmente seguro de que quiere acatar una dieta, lo hará sin planteárselo y será extremadamente riguroso y paciente. Las dietas largas no presentan ningún impedimento para Libra.

Escorpio

(del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La racionalidad es una de las características emocionales y de carácter más importantes de los nacidos bajo el signo zodiacal de Escorpio. Cuando algo les importa luchan por ello con todos los argumentos que les han hecho tomar esa decisión. No es de extrañar que Escorpio sea un signo muy predispuesto a seguir a rajatabla las dietas, sin salirse de una medición o sin añadir alimentos excluidos. Una dieta media-larga no supone un problema para ellos.

Sagitario

(del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El placer forma parte inevitable de la personalidad de Sagitario, y en un lugar muy importante aquellos placeres más básicos como la comida. La fuerza de voluntad que debe de poner este signo zodiacal para cumplir una dieta no es cuestión nada fácil de valorar, pues los placeres gastronómicos ocupan una posición preponderante en su escala de valores. Por esta razón, es preferible que trabajen gradualmente sobre dietas breves y sencillas y que vayan subiendo el nivel en función de su comportamiento.

Capricornio

(del 22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio es un signo que suele temer embarcarse en dietas pues no confía en su fuerza de voluntad y teme sentir la necesidad de saltársela en cualquier momento. Sin embargo, estas son pruebas de fuego a las que si se enfrenta con la suficiente racionalidad, será capaz de afrontarlas sin demasiado problema, sorprendiéndose a sí mismo y ganando en confianza. En el caso de Capricornio es muy recomendable empezar con dietas que permiten ser ampliadas en función de los avances y que no sean extremadamente restrictivas, por lo menos al comienzo.

Acuario

(del 20 de enero al 18 de febrero)

Los Acuario son personas muy mesuradas que demuestran ser capaces de afrontar retos y de hacerlo con una fuerza de voluntad suficientemente armada como para salir airosos de este tipo de objetivos. Un Acuario no echará en falta las cantidades, si la dieta se basa en limitarlas especialmente, pero sí que pueden necesitar sabores y texturas que les están prohibidas. Es mejor en su caso comenzar por dietas sencillas e ir subiendo el nivel de exigencia.

Piscis

(del 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es un signo muy vinculado a la gastronomía, para los nacidos bajo el influjo de este signo, las dietas son situaciones especialmente traumáticas si no se gestionan con la suficiente racionalidad. Iniciar un dieta restrictiva de forma radical puede ser contraproducente. Necesitan procesos escalonados que les ayuden a ir asimilando los cambios, por lo que una planificación a largo plazo acabará resultando la mejor de las opciones en su caso.