Le robaron la moto y filmó toda la persecución policial, que terminó con el ladrón preso

Un momento de mucho dramatismo como es el robo de una moto y la posterior persecución de un delincuente junto con la policía se vivió en un barrio de Merlo, donde un Youtuber decidió grabar con una cámara puesta en su casco toda la secuencia.

En el episodio se ve como el youtuber de 24 años, llamado Rodrigo Díaz, corre tras ser robado una cuadra y media, hasta encontrar un patrullero, al cual le hizo señales.

El delincuente había arrojado el vehículo al suelo y se dio a la fuga, en tanto que un patrullero comenzó a seguirlo.

El joven, por su parte, tomó la moto que había quedado tirada y que ya había recuperado, para acompañar a la policía en su búsqueda del prófugo.

"Me di cuenta que no tenía un arma de fuego, pero no descartaba que tuviera un cuchillo o una punta" afirma Díaz en el video, en el que relata de principio a fin la secuencia.

Según cuenta el youtuber, el asaltante le robó la moto mientras el guardaba el vehículo en la cochera de su casa, momento en el que cruzó la calle y le pidió su Yamaha MT-03 con una presunta arma dentro del bolsillo.

"El tipo tenía una mano en el bolsillo, simulando un arma”, recordó. Y prosiguió: “Me di cuenta que no tenía un arma de fuego, pero no descartaba que tuviera un cuchillo o una punta”.

Al final, el video finaliza con el delincuente detenido y con un relato de Díaz, en el que acepta haber "actuado mal" al momento de querer seguir al ladrón, y que se equivocó al poner en "riesgo" su vida por "los nervios del momento".