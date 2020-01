Tinelli, D'Onofrio y Ameal, indignados con el nombramiento de Macri en la FIFA

Marcelo Tinelli tildó de "lamentable" y de "triste noticia" la decisión de la Federación internacional de Fútbol Asociado ( FIFA), que nombró hoy a Mauricio Macri como titular de una fundación de promoción del fútbol.

"Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la 'mierda', hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol", escribió en su cuenta de Twitter, el presidente de San Lorenzo a los pocos minutos de que se conociera la noticia.

A través de un comunicado, difundido este mediodía, el máximo organismo de fútbol a nivel mundial explicó: "Mauricio Macri tiene una larga trayectoria en los más altos cargos de la política y del fútbol. Fue presidente de la República Argentina entre 2015 y 2019 y, anteriormente, presidió el Club Atlético Boca Juniors durante doce años (1995-2007), el periodo más exitoso de su historia, en el que el club logró 17 títulos, de los cuales once fueron internacionales. Como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007-2015), en 2013 estuvo al frente de la candidatura de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, la cual fue seleccionada como anfitriona por el Comité Olímpico Internacional".

Apenas unos minutos después de la opinión vertida por Tinelli, se sumó la de Rodolfo D'Onofrio, presidente de River y aliado político del titular de San Lorenzo en el ámbito dirigencial del fútbol argentino. D'Onofrio recorrió un camino parecido: "Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el fútbol...y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, desde Boca Juniors, Jorge Ameal dialogó con Deportes 870 y manifestó: "La AFA está adherida a FIFA, el presidente de FIFA tendría que haber consultado a todos los clubes y nosotros tomaríamos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con su nombramiento. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes de deportivos a los clubes como hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la FIFA no es un premio consuelo".

La respuesta casi en simultáneo de Tinelli y D'Onofrio vuelve a exhibirlos no solo como opositores a Macri, una postura que ya habían expresado públicamente durante la presidencia de dirigente político, sino que los mantiene alineados en su rol dentro de la dirigencia deportiva local. Mientras tanto, la AFA todavía no expresó ningún comentario al respecto.

Según el comunicado de la FIFA, Macri dijo al aceptar el cargo: "Es un honor y una satisfacción enorme haber sido designado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Agradezco al presidente Infantino por esta muestra de confianza y por darme la oportunidad de combinar mis tres pasiones: la educación, el fútbol y trabajar por los jóvenes, para que tengan un mejor futuro".

"Tal como lo planteé durante mi presidencia del G-20, la educación es una herramienta igualadora de oportunidades y, de la mano del fútbol, puede ayudar a construir puentes y contribuir al progreso global", agregó el expresidente.

La Superliga, órgano que rige el fútbol de primera división en Argentina, también se mostró preocupada por la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA. La entidad que preside Mariano Elizondo, en tono protocolar, manifestó su oposición a la medida de Infantino.

