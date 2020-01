Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo se mudaron a España

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, su esposa, la actriz Isabel Macedo, y su hija, Isabelita, se trasladaron a la ciudad de Sevilla por los próximos cuatro meses, donde el ex candidato a vicepresidente de Consenso Federal dictará clases en una universidad.

Después de gobernar 12 años la provincia de Salta, Urtubey se enfrenta a un nuevo tiempo de su vida sin cargo político. Tras irse de vacaciones a Punta del Este junto a su familia, se trasladó a España, donde aceptó la invitación de la Universidad de Loyola Andalucía para dictar clases.

A su vuelta en Argentina Urtubey buscará armar una alternativa política de centro que tenga la impronta del peronismo federal y lleve un sello de moderación. Es una expresión de deseo de armar un esquema político distinto al del Frente de Todos y Cambiemos que comparte con Emilio Monzó, junto a quien intentará reagrupar a los dirigentes que forman parte de Consenso Federal y buscará tomar el liderazgo de la fuerza política fundada por Roberto Lavagna.

Isabel Macedo, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram varias fotos de las últimas vacaciones familiares desde España: “Fotos que voy encontrando (de cuando teníamos calor), no entienden el frío que hace acá. Pero estamos bien. Listos para arrancar esta nueva etapa de nuestras vidas con TODO”, escribió en la publicación.

Luego posteó una foto caminando por las calles de la ciudad junto a su esposo y su hija y prometió publicar más contenido en la red social para evitar usar mucho el celular y mantener al tanto del día a día a sus más de 2 millones de seguidores y su mamá: “Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie me pregunta todo el tiempo dónde estamos y qué hacemos... y yo no quiero usar tanto el teléfono porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes (por supuesto). Vamos a ver si me sale”.

(Fuente: Infobae)