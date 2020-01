La lunación de enero le depara a algunos signos cosas impresionantes

Géminis

Es hora de detenerte y admirar la vista, Géminis. Tienes la tendencia a obsesionarte con los detalles minuciosos y a un drama que realmente no tiene nada que ver con tu vida. Piensa en el panorama general, hay más oportunidades de las que pensabas. Elige tener fe en algo que te inspira y te alienta. No tengas miedo de creer en algo más grande que tú.

Libra

Has cargado mucha energía y ahora tienes hermosas ideas, el instinto de crear y el deseo de divertirte. Es tu momento de disfrutar. Recuerda que la vida es demasiado corta para estar preocupada todo el tiempo, juzgando y siguiendo las reglas. Haz lo que te haga sentir viva. Cuando eras niña, nunca te preocupaba si te veías ridícula; vivías plenamente en el momento y confiabas en tus instintos. Ponte en contacto con tu sentido infantil de asombro, Libra.

Acuario

Te presionas mucho, Acuario. Te apasiona ser la versión más exclusiva, progresiva y refinada de ti mismo. Es por eso que no puedes evitar desafiar el status quo. Simplemente te estás asegurando de mantenerte fiel a tus creencias, sin importar cuán fuera de este mundo puedan ser. Sin embargo, esta pasión a veces puede traducirse en un miedo a ser común, lo que puede hacer que niegues tus verdaderos sentimientos. Ser tú misma no te hace ordinaria, todo lo contrario. Al reconocer las partes de ti que no son perfectas, solo estás fortaleciendo tu confianza.