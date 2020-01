Publicaron un hilo de tuiter con robos tan increíbles que no parecen reales: no te lo pierdas

"Cuéntenme una historia sobre algo que suena como una mentira pero es absolutamente cierto". Esa consigna publicada por un usuario de la red social Tuiter generó un desopilante hilo de asaltos e intentos de robo curiosos que vivieron distintas personas.

Todo comenzó con la historia de la usuaria @ineslovisolo, quien contó: "Me asaltaron todo mal nivel arma apoyada en mi panza, y después de que le di todo y guardó el arma me puse a llorar y temblar y me dijo "ay te asusté? Un perdón, tranca no te voy a hacer nada" y charlamos un toque y me devolvió la billetera con los documentos".

Y agregó: "Ademas fue medio gracioso porque cuando me preguntó "te asusté?" Le dije tipo "uh si me asustaste" como si fuera un conocido".

La publicación fue furor y se hizo viral. En pocas horas obtuvo más de 1000 retuits y casi 40 mil "Me gusta". También generó una gran respuestas de otros usuarios, que contaron sus vivencias, unas más curiosas que otras, que algunos llegaron a dudar de la veracidad de varias historias.

"Estaba en once con mamá y me perdí, cuando me encontró me empezó a putear re sacada mientras me arrastraba del brazo y se nos tira un chabón a asaltarnos con una navaja y mamá le gritó AHORA NO QUE ESTOY RE CALIENTE y el chorro le dice uh señora ta bien y no nos afanó", posteó @guiyerbamala.

El usuario @facun_rios sostuvo: "Un primo mío se fue a ver una competencia de rap y al volver de noche por una zona medio fea solo con sus amigos, vino un ladrón a punta de pistola y les quitó los celulares... mientras se guardaba los celulares les dice “nenes, tengan cuidado por esta zona que es medio turbia a estas horas hay que estar acompañado por un adulto, tienen suerte que soy un choro bueno y no les metí bala porque acá otros van y te balean nomás sin pedirte bien las cosas” y cuando se fue les dijo “bueno, cuídense chicos y más cuidado la próxima”

En otro tramo del hilo, otra usuaria contó: "Después de laburar muchas horas volvíamos a casa cansados y para ahorrar tiempo y dormir rápido comíamos una pizza mientras caminábamos. Entre varios nos asaltan, me quitan el bolso y se quieren llevar la pizza. "No, la pizza no, trabajé todo el día, tengo hambre" Nos devolvieron todo".

"Hace muchos años tuve una situación muy similar (fierro en la panza, entrega de celular y 1/3 de mi salario). Termina de robarme y me dice "andate para ese lado y no hagas boludeces". Doy dos pasos y me grita "ey, tenés plata para tomarte el colectivo?" jaja que agradable sujeto", relató otro.

Otro agregó: "Me vinieron a afanar por la casa de mi abuela, donde me crie jugando a la pelota en la calle con pibes. Cuando me agarran entre 3 y me piden todo uno salta "Pablo? Sos vos?" Resulta que ese tipo era uno con los que jugaba de pendejo e invitaba a mis cumpleaños. Vip anti-chorros".

"Me sacaron el celular de la mochila y no tenía clave. El tipo leía todos los mensajes de mi Whatsapp y ,atenti, le hablo a mi novio de ese momento para decirle que era feo y que lo quería dejar JAJAJAJA real"

@SolciVargaas indicó: "Me quisieron robar en el colectivo, yo y lo había visto que me venía mirando y me preparé para ALGO no sé salía piña. Cuando me quiso manotear el celular le grité "NO" y no me robó".