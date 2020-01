Estos signos vivirán cambios incómodos en sus vidas los próximos días: ¿cuáles son?

Cáncer

Vienen muchos finales y comienzos inesperados. Es momento de dejar para re dirigirte hacia lo nuevo. Aunque es posible que no estés tan segura de a dónde vas. Sí, la incertidumbre puede ser aterradora. Date un tiempo para descansar y recuperarte, Cáncer. No tienes que resolver todos los problemas del mundo de la noche a la mañana. Deja que el tiempo haga su trabajo y sea paciente. Todo comenzará a tener sentido pronto.

Escorpio

Es posible que te sientas más emocional y sensible de lo normal esta semana, así que haz todo lo posible para establecer límites firmes con los demás y cuidarte tanto como lo necesitas. A veces, pasar la tarde con una cálida taza de chocolate caliente, un maratón de tu programa favorito y un buen abrazo te devuelve el aliento. No hay absolutamente nada de malo en eso, Escorpio. Es un momento hermoso para hacer mejoras en tu hogar y hacer que la buena energía de su espacio sagrado. Si necesitas cancelar planes y ocuparte de asuntos que son personales para ti, la astrología te impulsa a que lo hagas. Así no sentirás que los cambios que se avecinan son tan bruscos.