Crimen en Villa Gesell: liberaron a Pablo Ventura, el detenido número once

Finalmente, el juez de la causa por el crimen de Fernando Báez Díaz en Villa Gesell decidió darle la libertad a Pablo Ventura, el joven que había sido detenido en Zárate luego de que los otros diez implicados apuntaran contra él como responsable de la muerte.

Según pudo saber Infobae, los investigadores confirmaron que Ventura, que practica remo y no rugby, estuvo en el restaurante de Zárate donde su abogada alegaba que estaba. Además, no aparece en ninguna cámara del boliche de Gesell ni de las inmediaciones de dónde tuvo lugar el ataque a Fernando. Otro punto fue que no aparece en el contrato de alquiler de la casa donde residían los acusados.

La libertad es por falta de mérito y no le ponen ninguna restricción. Sin embargo, el remero seguirá sujeto a la causa y participará de la rueda de reconocimiento que se llevará a cabo el jueves.

Al salir en libertad, Ventura evitó hacer comentarios a la prensa. “No me siento bien”, fue lo único que dijo antes de subir al auto que lo pasó a buscar. Caminó acompañado por su padre que en varias oportunidades le recomendó que “no bajara la cabeza” porque no había hecho nada de lo cual avergonzarse.

