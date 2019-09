Astrología: mirá cómo calcular tu signo ascendente y qué significa

Conoces el horóscopo a la perfección: cada connotación y característica que tiene el signo del zodiaco que te representa. Los Virgo son perfeccionistas, los Piscis dan muchas vueltas a las cosas, los Capricornio están llenos de vitalidad... Pero cuando nos preguntan por nuestro ascendente nos sentimos perdidos. Por eso, hoy queremos explicarte cómo calcular tu signo ascendente. Para ello, hemos contado con la ayuda de la astróloga y autora del libro 'Somos estrellas', Juliana McCarthy.

Ascendente vs. signo del zodiaco

Lo primero a conocer es la diferencia entre signo del zodiaco y signo ascendente. Uno es la constelación sobre la que se encontraba el Sol cuando naciste. Es decir, tu cumpleaños es el día x del mes x, por lo que eres x signo. Eres Acuario porque el Sol se encontraba sobre Acuario cuando respiraste fuera del útero por primera vez, y esto representa "nuestra personalidad básica del día a día. La identidad que surge con las personas que realmente nos conocen", explica la experta.

El otro, el ascendente, —atento/a porque es complicado de entender— "es el punto más oriental del horizonte en el instante de nuestro primer aliento", diferencia. O dicho de otra forma, la constelación más alejada justo a la hora en la que naces. Si fue a las ocho de la mañana serás x signo, diferente a si fue a las nueve de la noche. Esto "representa nuestro yo externo: cómo nos ven los otros, la primera impresión que damos, cómo nos proyectamos a los demás. Pero también nos habla de la apariencia física, de la infancia y de cómo iniciamos relaciones o viajes", dice Juliana.

Pero, ¿por qué es tan importante tu signo ascendente? Muy sencillo. Tu carta astral —la representación de la localización de los planetas y estrellas en el momento que naciste— se divide en doce casas o fracciones, las cuales representan un área diferente de tu vida. La primera es la del ascendente y "rige el Yo, la confianza y la expresión básica. Este punto Ascendente marca el resto de nuestra carta, ya que supone el inicio de las casas. Funciona como puerta de entrada a toda nuestra vida y nuestro ser", expresa la astróloga.

Al finalizar la nota, la calculadora online para que busques tu ascendente.

Ascendente Aries

Te ha tocado el primer signo de la rueda astral, lo cual significa que eres fuerte, directo y seguro de ti mismo. Sea cual sea el astro que te represente, eres una persona que va al grano y no se esconde detrás de los demás para dar su opinión. Además, como número uno, te encanta liderar y eres muy emprendedor.

Ascendente Tauro

Ay, ascendente de Tauro... ¡eres todo un 'heartbreaker'! Tienes ese 'no sé qué' que hace que todo el mundo gire la cabeza cuando pasas. Y te encanta, para qué negarlo. Lo tuyo son las profesiones con talento, como el baile o la cocina. Además, odias que te cambien los planes, ya que eres bastante cabezota. ¿Estás seguro de que no eres Tauro con ascendente Tauro?

Ascendente Géminis

Si hay algo que te caracteriza es que siempre estás haciendo gestos con las manos, cuando hablas con las ¿cientos? ¿miles? de personas que conoces, gracias a tu don para socializar. Eres muy curioso y todo lo que te rodea te parece interesante. No obstante, esto puede hacer que te cueste comprometerte con alguien o algo.

Ascendente Cáncer

Te consideran la 'mami' del grupo, gracias a que siempre tienes unas palabras de apoyo para tus amigos. Eres cariñosa, sensible y te preocupas muchísimo por los demás. ¡Pura empatía! Sin embargo, no es así con todo el mundo, ya que prefieres acercarte de manera cautelosa a la gente desconocida. Pero una vez quitado el caparazón, eres todo amor.

Ascendente Leo

La esencia del león es tan potente que, aunque tu signo del zodiaco sea lo contrario a Leo, llamas la atención de todos los que te rodean con tu luz y vitalidad innatos —y eso te encanta. No obstante, esto no quita que seas bondadoso, humilde y generoso. ¡Al contrario! Adoras socializar y ayudar a los demás en todo lo que necesiten. Lo mejor de cada casa.

Ascendente Virgo

¡No se te escapa una! Siempre estás con un ojo observando todo lo que hay a tu alrededor, con dos objetivos muy claros: controlarlo todo y comprobar que todo el mundo se encuentra cómodo. Destacas por tu humildad y sensibilidad, aunque muchas veces se te caliente la boca criticando lo que no te gusta, ya que no soportas la hipocresía. Radiografía finalizada.

Ascendente Libra

Encantadora es tu segundo nombre. Eres elegante y te gusta que el mundo esté en armonía. Sin embargo, como te suele parecer bien todo lo que hacen los demás —ya que no juzgas a nadie— es muy posible que idealices a personas que luego te decepcionan. Pero no cambies este aspecto, te hace única y especial.

Ascendente Escorpio

Eres el típico ejemplo de trago, trago y trago todo aquello que no me gusta, hasta que explotas. ¿Por qué? Tienes pinta de 'tipa dura'. Posees presencia, una mirada penetrante y, a veces, pueden tomarte por borde. No obstante, todo sabemos que guardas un corazoncito ahí debajo lleno de amor y arcoíris.

Ascendente Sagitario

'La vida es un carnaval' es tu estilo de vida. Eres extrovertida, animada e inspiras hasta al propio Pinterest, fuente de inspiración por excelencia. Además, tienes la típica flor en el culo que hace que casi todo te salga bien. ¿Puedes pedir algo más? ¡Claro! Haces 'thank u, next' a todo lo que no te gusta con (quizá) demasiada facilidad. De mayor quiero ser como tú.

Ascendente Capricornio

¿Se te da bien la música? Es gracias a tu ascendente en este astro. Al igual que esa cordura, seriedad y responsabilidad que sabes sacarte de la maga cuando más lo necesitas. Eso sí, muchas veces no está de más bajar un puntito de rectitud. Los que están a tu alrededor lo agradecerán.

Ascendente Acuario

Te hemos pillado. Ese puntito alternativo/paso de todo no es en el sentido que todos piensan. Vale que eres original, muy extravagante y prefieres lo diferente a lo convencional. Pero es a causa de la esencia y visión del mundo que tienes: una sociedad fuerte y humanitaria. Sé tú misma siempre.

Ascendente Piscis

#Fluyendo sería tu TT día tras días. Sabes acondicionarte a todas las situaciones que se te pongan por delante, desde convertirte en el alma de una fiesta estilo 'Project X', hasta mantener la compostura en el evento más aburrido y formal del año. Además, eres tan cariñoso y desprendes tanta magia, que te consideran casi una criatura sobrenatural.