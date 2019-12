Cerebritos: estos son los nerds del horóscopo, saben de todo

Hay muchas otras cosas y condiciones que afectan la inclinación intelectual de uno. Sin embargo, como regla práctica, estos son los signos en los que puede confiar para ser nerds de corazón. Algunos de ellos pueden hacer alarde de ello abiertamente y otros logran mantenerse lo suficientemente preparados para no dejar que se vea. Pero sin embargo, son nerds y todos lo saben.

Géminis

No es sorprendente, ¿verdad? Apuesto a que sabías que esto iba a estar aquí en el momento en que vieras el título. Por naturaleza, los géminis son impulsados ​​por la curiosidad. Como los signos de aire, Géminis es mayormente egocéntrico con su búsqueda de conocimiento. También son descaradamente sin disculpas y completamente abiertos al respecto. No es sorprendente encontrar a Géminis absorto en algo que le apasiona en su tiempo libre. Tampoco es inaudito si haces una pregunta simple al respecto y los Geminis probablemente terminen dándote un curso para principiantes en ese tema. También se distraerán fácilmente o lo desecharán si eso significa obtener los conocimientos de un experto acerca de algo que aún no saben.

Aries

Porque ¿cómo no puede ser? Estos son los infames atracadores. Los que tienen un conocimiento profundo de todas las cosas. Estos también son los que usarán este conocimiento para dominar a sus compañeros nerds y usar esta oportunidad para hablar al contenido de su corazón. Como el primer signo de fuego y el primero del zodiaco, es nerds como Géminis, y también es egocéntrico. A Aries le encanta ser la luz de la multitud y su nerd interior les ayuda a llegar hasta allí de una manera u otra, y mientras lo hacen, provocando algunas risas o simplemente causando asombro, incluso te enseñarán una o dos cosas. sin que ni siquiera lo sepas.

Libra

Libra es el segundo de los signos de aire y se dice que es el centro del trío aéreo. Un Libra es uno de los que probablemente negará tus observaciones acerca de ellos de una manera u otra. Sin embargo, sus inclinaciones nerd se enmascaran perfectamente con su impecable sentido de autoconducción y moda. Estos son los que hacen que ser un nerd sea genial. Tampoco les importa lo que piensen los demás cuando se trata de su ropa, y probablemente esa sea la forma en que descubres que es un nerd ... aunque mueran al negarlo.

Cáncer

Todos sabemos uno o dos de estos: son los que llevan el ser nerd a ese nivel siguiente. Este es el tipo de nerds que harán todo lo posible para demostrar su amor y conocimiento, pero también lo harán de esa manera tan tediosa donde nadie puede fallarles. Estos son los niños que tenían las elaboradas fiestas de cumpleaños en el espacio cuando éramos pequeños, y las personas que tienen un estricto código de vestimenta para sus fiestas de Halloween (o cualquier otra fiesta, en realidad) y que tenían pancakes en forma de ovnis en ese entonces, reemplazados por un Storm Trooper ahora.

Acuario

Cómo un Acuario se te acerca depende realmente de ti. Acuario es como esos chats de inteligencia artificial: te estudiarán, aprenderán cuáles son las respuestas correctas y luego verás al amigo o compañero perfecto que hayas conocido, y por qué no, este Acuario se ha adaptado a sí mismo para concordar contigo. En otras palabras, si eres un nerd, entonces también lo es Acuario. Si no lo eres, entonces tampoco lo es.

Sagitario

Sagitario pasa más de una buena cantidad de tiempo viviendo dentro de su cabeza, sumergido en sus pensamientos. Es por eso que la mayoría de la población nerd se compone de estos chicos. Todos conocemos a un Sagitario que se toma demasiado en serio su interés. Si hay algo que su nerd interior quiere, sabes que lo conseguirán, sin importar lo que cueste y sin importar el precio. Si hay un signo que es nerd porque tienen una "inteligencia superior" ese es Sagitario.