Según tu signo, las predicciones de los astros para los últimos días del 2019

Aries: verá resuelto un problema de larga data. Tener en cuenta: la amplitud.

Tauro: Retoma algo que había dejado de hacer. Tener en cuenta: la recreación, el permiso.

Géminis: Se disuelve en usted algo que lo perturbaba, no se desespere. Tener en cuenta: no arrebatarse.

Cáncer: Podría revertir el estado de angustia si empieza a poner lo que no quiere poner hasta ahora. Tener en cuenta: el crecimiento constante.

Leo: Pareciera que el tiempo no ha pasado para esa relación que nunca pudo concretar y que siempre lo movilizó. Tener en cuenta: si no comprobamos no sabemos.

Virgo: Optá por jugártela por las cosas que querés. Tener en cuenta: el punto es querer ver.

Libra: Aprenda a hacer las cosas por usted y no por los demás. Tener en cuenta: quererse y respetarse es bueno para usted y para todos.

Escorpio: Tendrá una verdadera oportunidad en el plano laboral. Tener en cuenta: la determinación en el momento justo.

Sagitario: Anímese a tomar decisiones en cuanto a esos nombres que se le cruzan por la cabeza. Tener en cuenta: nadie como uno mismo para luchar contra uno mismo.

Capricornio: Aproximación y ánimo en el plano laboral. La búsqueda de sus intereses personales será positiva. Tener en cuenta: no desaprovechar las oportunidades.

Acuario: Una propuesta laboral lo alentará a que las cosas están bien hechas. Tener en cuenta: ir al punto para definirse.

Piscis: Surge una situación familiar en la que usted debería interceder. Tener en cuenta: a veces nos toca forzarnos más de lo imaginado.