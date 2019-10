Mapuches cortan la ruta 40 y agreden a funcionarios con piedras

Integrantes de la comunidad mapuche lof Lafken Winkul Mapu agredieron a funcionarios y policías con piedras y cortaron el tránsito de la ruta 40 en la zona de Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche. Ocurre a pocas horas de que la Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento contra el cabo Primero de Prefectura Naval Argentina, Francisco Pintos, por la muerte de Rafael Nahuel.

Militantes mapuches mantienen bajo su control la vía que comunica la localidad con El Bolsón y obligan a los conductores a esperar mientras reparten panfletos con consigas reclamando por Nahuel. Cada 20 minutos aproximadamente dejan pasar cinco vehículos. Producto de esta acción se ha generado un extensa fila que incluye autos particulares, camiones y colectivos que van y vienen entre ambas ciudades cordilleranas. Sobre la calzada hay ramas, secciones de árboles y otros elementos que fueron prendidos fuego.

Por otro lado, este jueves miembros del mismo grupo, que mantiene tomado desde septiembre de 2017 un predio de 6 hectáreas perteneciente de Parques Nacionales, agredió con piedras lanzadas con boleadoras contra la comisionada de Fomento de Villa Mascardi, Inés Marabolis, otros funcionarios y policías de Río Negro que la acompañaban. La funcionaria había acudido al área para verificar una serie de destrozos en un portón y en las instalaciones de un camping.

Según relató la funcionaria, los desconocidos salieron de la zona ocupada y de inmediato comenzaron a atacarlos. En el sector había turistas que andaban paseando y tuvieron que correr para no terminar heridos. Los mapuches rompieron el parabrisas de la camioneta de la Comisión de Fomento en la cual se trasladaba la mujer.

El Gobierno de Río Negro repudió el ataque, indicaron fuentes provinciales. Desde la Comisión de Fomento realizaron la correspondiente denuncia en el Destacamento Mascardi la policía local.

“Había turistas en el lugar que no sabían que hacer, corrían para todos lados, no se entiende porque tenemos que vivir esta situación”, señaló Marabolis a El Cordillerano Diario.

“Estando en el lugar comenzaron a bajar los encapuchados de forma muy violenta, arrojándonos piedras con boleadoras, fue una situación horrible porque aparecieron de la nada desde ahí arriba”, agregó. “Vienen destrozando intencionalmente todo, ahora habían empezado con el sector del baño”, dijo la funcionaria en referencia a los nuevos fogones y luminarias que había instalado la provincia en el camping. “Los vecinos están preocupados, esta violencia no se tolera más, no se entiende, esperemos que la justicia actúe porque esto no da para más”, concluyó.

Este jueves se dio a conocer el fallo de la Cámara Federal de Casación que anuló el procesamiento en contra del miembro del grupo Albatros de la Prefectura, y al tiempo dispuso apartar de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Pintos se encuentra acusado de haber disparado contra Nahuel en Mascardi en 2017.

Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani hicieron duras consideraciones hacia sus pares, los camaristas Mariano Roberto Lozano, Richar Fernando Gallego y Ricardo Guido Barreiro, ante lo definieron como un fallo “arbitrario” e “ineficiente”.

“(Se) evidencia que el tribunal colegiado de la instancia anterior, al tratar el caso particular de Pintos, incurrió en una arbitrariedad manifiesta, pues se apartó de manera notoria y evidente de las pruebas objetivas legítimamente incorporadas al expediente y de la ley aplicable al caso”, señala el nuevo fallo.

La familia de Nahuel reclamó por la decisión de los jueces. “Siempre tiran para el lado que tiene plata, todas las de ganar, pero igual no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando, nos dio mucha tristeza, mucha bronca, escuchar que lo sacaron a este Pintos”, señaló María Nahuel, la tía del joven una de las organizadoras del corte de la ruta 40 y vocera del comunidad mapuche lof Lafken Winkul Mapu.

El 25 de noviembre de 2017, un grupo de Albatros patrullaba un área de Parques Nacionales en Mascardi que había sido desalojada el día anterior por orden del juez federal Gustavo Villanueva. En una zona alta descubrieron a unos 20 desconocidos que los atacaron con piedras, palos y armas de fuego. Siguiendo el mismo relato, los Albatros respondieron primero con proyectiles con pintura y después utilizando sus armas de fuego. En este marco murió Nahuel.

Fuente: Clarín