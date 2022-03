Rusia no entra a Kiev porque no puede, ¿o porque no quiere? La propuesta final

El ejército ruso, desde que llegó Putin, en 20 años (con el interregno de Medvedev, presidente porque Putin no podía acceder a una reelección) se reformó varias veces. Es más chico que el de la URSS pero más eficiente. Cambió fundamentalmente en 2008, luego del conflicto de Georgia. En esa “guerra corta”, de sólo 5 días, mantuvo Osetia del Sur, dejó un tendal de muertos, pero acató el plan de paz propuesto por Francia y avalado por la Unión Europea, que conllevaba la retirada de ambos bandos a las posiciones anteriores al comienzo del conflicto.

Esa nueva “filosofía” de guerra es conocida como la Doctrina Gerasimov, o guerra hibrida. Junto a la acción bélica le da cierto lugar a la diplomacia, y mucha importancia a los medios y a la acción psicológica. Esa teoría es la que está aplicando en Ucrania, por ahora.

Eso hizo, por ejemplo, que unas pocas barricadas frenaran el avance de la columna de blindados que avanzaban sobre Zaporizhzhia, la ciudad que aloja la segunda central nuclear más importante de Europa. A las dos horas, el oficial ruso a cargo de la incursión le comunicó al alcalde de la región que se retiraban porque observaron muchos civiles tras las improvisadas murallas, cerca de 50, pero que al otro día “no nos vamos a ir”.

Veinticuatro horas después quedaban sólo dos o tres de estas barricadas, que fueron atravesadas por las fuerzas rusas sin disparar un solo tiro.

El ejército ruso anterior a Georgia era el que probablemente veremos desde ahora si Ucrania no cede a las demandas y Occidente sigue castigando al país de Putin con sanciones. Una máquina bélica capaz de aniquilar sin evaluar consecuencias.

Las imágenes que se vieron hasta ahora, si bien son terribles, no dan cuenta en lo más mínimo del poderío militar ruso.

En medios occidentales se martilla sobre el coraje, el valor, el patriotismo ucraniano y su defensa irrestricta y eficiente de su tierra. Si bien todos esos valores morales pueden ser ciertos, no son lo que detiene la incursión rusa, sino la misma decisión del ejército rojo de no generar, (por ahora) un verdadero genocidio.

Que logró Rusia en los primeros días de la guerra

El primer día de la invasión montó una operación con aerotransportados que tardó en llegar a su objetivo 24 horas. EEUU, tras entrar a Irak, para la misma operación, cercando a Bagdad, tardó 40 días.

Entre el segundo y el tercer día, Rusia redujo a nada a la fuerza aérea y a la armada ucraniana. Esa es la razón por la que Zelensky incrementó la presión sobre la comunidad internacional para el cierre de los cielos, decisión que nadie tomó ya que esto significaría entrar en guerra frontal contra Rusia.

Al 4 día Ucrania pidió el “alto el fuego”, cosa que ningún país haría si su defensa es exitosa y se impone sobre el enemigo.

Rusia privilegió el avance rápido, un avance en columnas fácilmente atacables desde los flancos, por lo que perdió vidas, que le duelen, y vehículos, que le sobran

Pero este avance le permitió consolidar posiciones claves en el territorio ucraniano. Hay que ver el mapa de la guerra, y en ese mapa se ve un avance ruso constante.

En los próximos 4 días los rusos están en condiciones de quedarse con Kiev, mientras pueden realizar dos operaciones más: avanzar por el sur, arrinconando a las tropas ucranianas que operan en el este contra el Dombas; y tomar Odessa, para avanzar sobre la frontera con Polonia, para cortar el ingreso de suministros.

Ucrania, por otro lado, no tiene un poder central que puede afectar a las fuerzas rusas. La guerra de guerrillas funcionó en Vietnam, entre una resistencia popular con métodos no convencionales contra un ejército más poderoso, pero que aplicaba normas de guerra convencional. En este caso, los dos ejércitos, aunque los civiles armados ucranianos se asemejen a guerrilleros, plantean una guerra convencional, a campo abierto. Y en ese tipo de enfrentamiento no hay sorpresas, gana el más poderoso.

El coraje y el patriotismo está de los dos lados. La muerte de dos altos generales rusos se puede leer cómo dos triunfos ucranianos, pero también permite observar que estamos frente a un ejército que es conducido por sus máximos oficiales que combaten junto a los soldados en el frente, y no se quedan viendo el conflicto por televisión, en las oficinas del Alto Mando.

Ucrania ya tiene 2 millones de refugiados, que sería 3 millones la próxima semana. Los hombres están combatiendo, algunos por voluntad, pero muchos por un ejercicio de reclutamiento forzoso de quienes querían cruzar la frontera y vivir con su familia, antes que morir por su país.

Rusia es consciente de que, cuando uno de estos ucranianos es reclutado, “es un soldado”, pero cuando muere en combate, “es un civil”.

Rusia, si se hace una buena lectura del conflicto, más allá de sus razones para invadir Ucrania, o sus sinrazones, aún no toma Kiev porque no quiere, no porque no puede. El Kremlin todavía no está dispuesto a pagar el costo político internacional de una masacre de civiles, que se sumaría al de la invasión.

Hoy la mesa de negociaciones se cerró con una última propuesta rusa, terminante, que se podría resumir en tres puntos:

-Ucrania debe abandonar las pretensiones de ingresar a la OTAN

-Ucrania debe reconocer a Crimea, estado al que Rusia anexionó en 2014, como territorio ruso

-Ucrania debe reconocer como Estados independientes a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Pese a su retórica, Zelensky estaría más cerca de aceptar estos condicionamientos que de liderar una resistencia popular que dejaría decenas de miles de muertos, en una impostergable derrota frente a una Rusia que ya declaró que no terminará con el conflicto hasta que se logren todos los objetivos propuestos.