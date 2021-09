Se viene la Luna del Maíz: cómo afecta a cada signo del zodíaco

A lo largo del año, son varios los fenómenos astronómicos que se dan y, cada uno de ellos, influye de una manera muy particular sobre los signos del zodíaco. Ahora, en la cuenta regresiva de la Luna del Maíz, el fenómeno que se espera para el próximo 20 de septiembre, te contamos cómo afectará e influirá sobre tu signo zodiacal y cómo prepararte para recibirla de la mejor manera.

Aries: Te sentirás con ganas de renovarse, dejar atrás rencores pasados e iniciarás a idear planes futuros. Comenzarás a confiar más en ti mismo y ser más noble con los que te rodean.

Tauro: Te sentirás agobiado por tanto trabajo, por lo que deberás ordenar tus prioridades y delegar responsabilidades. Di adiós al estrés, es un momento ideal para comenzar a trabajar más en equipo.

Géminis: La Luna Llena de Maíz te inspirará a pensar primero en ti antes que en los demás. Hay personas que han abusado de tu confianza y nobleza, por lo que debes alejarte de personas tóxicas y ver por tu bienestar.

Cáncer: El ciclo de La Luna Llena de Maíz te harás sentirte optimista, en ocasiones para resolver un problema, basta con tomarte una pausa para comenzar a ver la solución con mayor claridad.

Leo: La energía de la Luna te ayudará a tomar buenas decisiones, tu futuro podría estar por cambiar de manera favorable si te dejas llevar por tu instinto. Confía en tus sueños y no dejes que nadie te desanime con su mala vibra.

Virgo: La Luna Llena de Maíz hará sentir a todos los nacidos bajo el signo de Virgo, mucho más creativos, por lo que si sientes ganas de pintar, de redecorar la casa o de escribir, no te limites y déjate fluir.

Libra: Es momento de dejarte consentir por las personas que te quieren y desean lo mejor para ti. Deja de desconfiar de todos, te llevarás una grata sorpresa si te das la oportunidad de conocer nuevos amigos.

Escorpio: La Luna te hará sentir compasivo, entenderás que no debes juzgar a las personas porque no sabes las batallas que están librando. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, no dudes en hacerlo.

Sagitario: La Luna Llena de Maíz pondrá a Sagitario muy inquieto y sensible, no dudes en expresar lo que sientes, quienes que te rodean necesitan escucharte para poder saber cómo acercarse a ti.

Capricornio: La luna influye en todos los Capricornio de forma positiva, te sentirás activo y con ganas de “comerte el mundo a mordidas”, aprovecha este golpe de energía para terminar todos los pendientes que has dejado guardados.

Acuario: Es posible que te sientas fatigado, no te asustes, no se trata de un malestar físico, es solo la energía de la Luna. Es un buen momento para relajarte, tomarte un descanso o al menos disfrutar más tu tiempo libre.

Piscis: La Luna llena te ayudará a ver el desorden que hay en tu vida, comienza por dejar linda tu casa, acomodar tus muebles, limpiar tu clóset y hasta hacerte un cambio de look. ¡Es momento de renovarte!