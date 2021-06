¿Quién es Khaby Lame?: conocé la asombrosa historia del joven que enloquece en TikTok

Las redes sociales es un mundo infinito en el que muchas veces ocurren cosas que nadie se puede explicar, ni siquiera el propio protagonista del hecho.

Es así más o menos como se puede entender el tremendo furor que ha causado Khaby Lame, un inmigrante que es furor en TikTok con videos que brindan explicaciones repletas de sentido común. Todo era normal hasta que un día explotó.

Sus videos lo mostraban reaccionando sin palabras y mostrando formas fáciles de entender la realización de la misma tarea de manera más sencilla. Además de sus cortos, sus seguidores aman el clásico movimiento que realiza, extendiendo los brazos como diciendo “voilà” y ofreciendo un expresivo giro de ojos o un movimiento de cabeza. Fueron este tipo de clips que lo catapultaron al estrellato mundial.

Hoy en día cuenta con más de 65.6 millones de seguidores en TikTok y contando. Si continúa adquiriendo seguidores al ritmo actual, o cerca, se convertirá en el creador más seguido en la plataforma, superando a Charli D’Amelio, de 17 años, que cuenta con 116 millones de seguidores.

“Es mi cara y mis expresiones las que hacen reír a la gente”, dijo Lame en una entrevista. Sus reacciones silenciosas, dijo, son un “lenguaje global”.

Según Samir Chaudry, fundador de The Publish Press, “Su contenido casi desacredita o se burla de las tendencias sobreproducidas que ocurren en las redes sociales, ya sean trucos de vida u otras cosas por el estilo”. “Casi representa esta autenticidad sobre la producción. Creo que es muy atractivo a gran escala para la gente, esta sensación de que alguien no se esfuerza demasiado, es algo que se siente auténtico “, comentó en una nota de The New York Times.

Lame es diferente a cualquier otra estrella de la plataforma. Esto es gracias a que sus videos no son producciones pulidas y calculadas como sus competidores, y además no encontró el éxito uniéndose a una grupo de tiktokers, o comprando seguidores o visitas. Su ascenso fue completamente orgánico.

Aunque Lame es conocido internacionalmente como el tiktoker italiano, técnicamente no es reconocido como ciudadano de Italia. Su falta de ciudadanía, a pesar de vivir en el país desde que tenía un año de edad, asistir a una escuela italiana y ser fanático de la Juventus, está “definitivamente mal”, se lamentó. “Sinceramente, no necesito un papel para definirme como italiano”, comentó, y agregó que su falta de pasaporte nunca le dio ningún problema.

“Al menos hasta ahora”, dijo.

Un efecto secundario inesperado de su asenso a la fama es que expuso su falta de ciudadanía. Su pasaporte senegalés dificultó la obtención de una visa para visitar Estados Unidos. Todavía está lidiando con la burocracia y el papeleo.

La ciudadanía italiana se basa en la sangre y solo la pueden obtener los hijos de inmigrantes que cumplen 18 años después de haber vivido en el país desde su nacimiento. Para los que no nacieron en Italia, puede llevar mucho más tiempo. Los legisladores liberales, a pesar de su fuerte influencia en el gobierno, se han alejado en gran medida de los esfuerzos anteriores para cambiar la ley y extender la ciudadanía a los inmigrantes y sus hijos que han vivido durante mucho tiempo en Italia.

