Todo tiene solución: así podés contestar mensajes de WhatsApp si vas manejando

Si una persona no contesta sus mensajes o llamadas, se da por entendido que está ocupado y no puede responder en ese momento, y lo hará cuando esté disponible. Sin embargo, hay personas que prefieren dejar una respuesta automática para evitar malentendidos.

Estas respuestas automáticas se utilizan desde hace años en los correos electrónicos de trabajo para indicar que alguien está de vacaciones y hacer saber a los demás que no recibirán respuesta en varios días. Pero en aplicaciones tan populares como WhatsApp no es posible aún utilizar este recurso a no ser que utilices esta app.

Imaginá que estás manejando o que te tomás un día libre, fuera de la oficina. En el segundo caso estás disponible para tus amigos y familiares, pero para los compañeros de trabajo no y preferís que contacten con la persona que te sustituye ese día. Con esta aplicación podés programar contestaciones automáticas diferentes para cada grupo de contactos.

Se trata de WhatsAuto, una aplicación fabricada por terceros que se conecta a tu cuenta de WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger y LinkedIn entre otras, y a través del celular, responde por ti cuando le indiques que vas a estar ocupado. Cualquier amigo, compañero o familiar que te escriba recibirá una respuesta.

La aplicación es segura, aunque requiere que le des una serie de permisos para trabajar en tu nombre en WhatsApp u otra de las aplicaciones con las que es compatible. Aún así, ten mucho cuidado con no descargar aplicaciones falsas que intentan imitar esta función y contienen virus.

Una vez instalada, no tienes que hacer mucho más, solo con activar el permiso y elegir el mensaje que más te apetezca ya puedes olvidarte de WhatsApp. No tendrás que estar contestando mensajes y podrás concentrarte en el camino o en el trabajo. Eso sí, es mejor que silencies el teléfono porque las notificaciones siguen llegando para que, al terminar, sepas quiénes intentaron contactar contigo en ese tiempo.

La aplicación WhatsAuto es gratuita, por eso muestra algunos anuncios, y permite editar tus propios mensajes automáticos y elegir a quién mandar mensajes y a quién no. Incluso puedes crear mensajes de bienvenida, realizar hojas de cálculo y programar respuestas para tu dirección URL, estas últimas funciones son muy útiles para empresas y pequeños empresarios que tengan contacto con clientes a través de WhatsApp Business.

