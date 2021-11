Tené cuidado: los peligrosos motivos por los que no hay que instalar esta versión de WhatsApp

Whatsapp, la aplicación de mensajería instantánea está en constante actualización, entre las últimas novedades se encuentran la opción de permanecer conectado a WhatsApp Web sin tener el celular encendido y el reemplazo de los grupos por comunidades. Sin embargo, a principios del 2021 algunos usuarios migraron a otras plataformas similares como Telegram o Signal, e incluso optaron por otras versiones del servicio a raíz de la polémica actualización de las políticas de privacidad que introdujo cambios relacionados con los datos que compartiría con Facebook.

De todas maneras, la empresa en su momento emitió un comunicado para tranquilizar a los más de 2.000 millones de usuarios activos: "Nuestro compromiso con tu privacidad no ha cambiado. Tus conversaciones personales siguen estando protegidas por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie fuera de tus chats, ni siquiera WhatsApp ni Facebook, puede leerlas ni escucharlas".

WhatsApp Delta es una de las aplicaciones no oficiales creadas por desarrolladores independientes para que así miles puedan continuar utilizando las funciones y herramientas del servicio de mensajería instantánea. Sin embargo, esto trae riesgos y consecuencias que los usuarios no tienen en cuenta.

Uno de los atractivos de la versión Delta es que cuenta con la opción de programar y editar los mensajes que ya fueron enviados. Pero como no está aprobada por Meta, antes Facebook, no está en Google Play Store y en App Store, las tiendas oficiales de los sistemas operativos Android e iOS. Por lo tanto, aquellos que quieran tenerla deberán descargar e instalar un archivo ejecutable APK desde páginas no autorizadas.