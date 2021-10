Imperdible video: Ibai Llanos y una estrella del fútbol ‘bardearon’ con un viejo video a Sergio Agüero

Las jodas entre Ibai Llanos y Sergio ‘Kun’ Agüero en los últimos años han sido de todos los días. El jugador argentino siempre lo molestó al streamer español con jodas para que caiga inocentemente; por eso ahora Ibai subió un video con una vieja joda que hizo él con el arquero (que ahora está actualmente en Real Madrid) Thibaut Courtois.

El video es cuando jugaban al juego del momento ‘Among Us’. En este se puede ver que Ibai dice que el ‘Kun’ no quiere ponerse la cámara cuando lo están viendo jugar. A lo que el arquero del Madrid responde “lamentable”.

El jugador argentino les responde: “es re difícil”. A lo que Courtois le retruca: “si tú sabes mentir muy bien si siempre te caes en el área y te pitan penalti, boludo”.

Esta declaración hizo que Ibai llorara de la risa y el Kun no se quedó callado, entre risas dijo: “escúchame bobo, gilipollas. No me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol y te lo grito en la cara”.

Mirá el video: